Sudanske paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so danes obstreljevale predsedniško palačo v Kartumu, kjer so marca izgubile nadzor. Obenem še vedno krepijo napade v regiji Severni Darfur, kjer je bilo v zadnjih treh tednih po podatkih Združenih narodov ubitih najmanj 542 civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sile RSF so danes Kartum napadle iz svojega oporišča na jugu mesta Omdurman, ki leži v bližini Kartuma, je povedal vojaški vir za AFP. Poročil o žrtvah takoj po napadu ni bilo.

Gre že za drugi napad na prestolnico v tednu dni, potem ko so sile RSF v soboto napadle glavni štab vojske v središču Kartuma. Ti napadi prihajajo nekaj tednov po tem, ko je vojska izrinila RSF iz Kartuma. RSF medtem še vedno nadzoruje manjše dele na jugu in zahodu Omdurmana.

Vojska, ki jo vodi poveljnik in dejanski vodja Sudana Abdel Fatah al Burhan, nadzoruje osrednji, vzhodni in severni del države. Sile RSF, ki jih vodi Mohamed Hamdan Dagalo, obvladujejo dele juga in skoraj ves Darfur.

V zadnjih tednih so se zaostrili tudi boji za El Fašer, zadnje večje mesto v regiji, ki še ni pod nadzorom RSF.

Število mrtvih verjetno še višje

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes po poročanju AFP opozoril, da je potrjeno število ubitih civilistov v Severnem Darfurju v zadnjih treh tednih naraslo na najmanj 542. Dodal je še, da je število verjetno veliko višje.

"Groza, ki se odvija v Sudanu, nima meja," je še izjavil Türk. "Narediti je treba vse za zaščito civilistov, ujetih v grozljivih razmerah v in okoli El Fašerja," je dodal.

Dejal je, da je osebno opozoril voditelja obeh strani na katastrofalne posledice te vojne za človekove pravice.

Državljanska vojna med vojsko in RSF je v Sudanu izbruhnila aprila 2023 in doslej zahtevala več deset tisoč življenj. Zaradi spopadov je razseljenih že skoraj 13 milijonov ljudi, ZN pa so dogajanje v Sudanu večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz v zadnjem obdobju.