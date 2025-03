Sudanska vojska naj bi zavzela predsedniško palačo

"Zastava znova plapola, znova smo osvojili palačo," je na omrežju Telegram zapisal sudanski minister za informiranje Khaled Al Esir, navaja AFP.

"Naše sile so popolnoma uničile sovražnikove borce ter zasegle velike količine opreme in orožja," pa je v izjavi na državni televiziji dejal tiskovni predstavnik sudanske vojske Nabil Abdalah. Obljubil je, da bo vojska "še naprej napredovala na vseh frontah, dokler ne bo zmaga popolna ter dokler ne bo vsak centimeter države očiščen militantne skupine in njenih podpornikov".

Sudanski vojaki so na družbenih omrežjih delili fotografije in videoposnetke, ki prikazujejo njihov vstop v predsedniško palačo in izmenjevanje čestitk. Verodostojnosti teh posnetkov sicer po navedbah AFP ni mogoče potrditi.

Sudanski vojaki so na družbenih omrežjih delili fotografije in videoposnetke, ki prikazujejo njihov vstop v predsedniško palačo in izmenjevanje čestitk. Verodostojnosti teh posnetkov sicer po navedbah AFP ni mogoče potrditi. Foto: Reuters

Paravojska napada z droni

Sile RSF do zdaj niso komentirale izjav sudanske vojske. Ta medtem po navedbah AFP poroča, da so borci paravojaške skupine danes sprožili napad z brezpilotniki na predsedniško palačo, v katerem naj bi bili ubiti trije novinarji.

So pa tudi pri RSF v četrtek potrdili, da so v zadnjih dneh v okolici prestolnice potekali hudi spopadi in da je bilo ubitih več kot 600 njihovih borcev.

Državljanska vojna traja že dve leti

Sudanska vojska je pred nekaj tedni sprožila obsežno ofenzivo, da bi sile RSF pregnala iz prestolnice Kartum in njene okolice, ključen del teh prizadevanj pa je bil tudi prevzem palače, ki je simbol neodvisnosti Sudana.

Vojski je v zadnjem času uspelo ponovno osvojiti več pomembnih območij, zlasti v Kartumu in okolici, vendar pa sile RSF še vedno nadzorujejo obsežne dele ozemlja na zahodu in jugu države, vključno z regijo Darfur.

Državljanska vojna med vojsko in RSF je v Sudanu izbruhnila aprila 2023 in do zdaj zahtevala najmanj 20 tisoč življenj. Zaradi spopadov je razseljenih že skoraj 13 milijonov ljudi, Združeni narodi pa so dogajanje v Sudanu večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz v zadnjem obdobju.