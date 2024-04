Na donatorski konferenci za Sudan, ki danes poteka v Parizu, so se udeleženci zavezali k pomoči v višini dveh milijard evrov. Leto dni po začetku vojne v tej afriški državi je dodatni prispevek v višini pol milijona evrov napovedala tudi Slovenija.

Na konferenci v francoski prestolnici je državna sekretarka Sanja Štiglic sporočila, da bo Slovenija ob vse slabših humanitarnih razmerah prizadetemu prebivalstvu v Sudanu pomagala s prispevkom prek mednarodnega odbora Rdečega križa v skupni višini pol milijona evrov za obdobje 2024–26.

S tem je Slovenija dala svoj prispevek k skupno zbranima dvema milijardama evrov pomoči za obubožano afriško državo. Pred današnjo konferenco je bilo sicer po podatkih francoskega zunanjega ministrstva zbranih zgolj pet odstotkov od 3,8 milijarde evrov, kar so kot cilj za pomoč Sudanu postavili Združeni narodi.

Slovenija v varnostnem svetu ZN vztrajno poziva sprte strani k ustavitvi sovražnosti

V nagovoru pred zbranimi predstavniki približno 60 držav ter mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij je Štigličeva poudarila še, da je treba zaščititi sudanske civiliste ter omogočiti neoviran dostop za humanitarno pomoč, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Štigličeva je poudarila, da Slovenija v varnostnem svetu ZN vztrajno poziva sprte strani k ustavitvi sovražnosti. "Slovenija je zaskrbljena tudi nad slabšanjem stanja na področju človekovih pravic," je dodala in poudarila predvsem vpliv nasilja na najbolj ranljive skupine, kot so ženske in otroci, ki nesorazmerno trpijo zaradi posledic konflikta. Nujno je, da obnovijo mirovne pogovore, je poudarila.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes opozoril na nevarnost, da se med vojno v Sudanu dogajajo vojni zločini nad civilisti. Ob tem je spomnil, da so spopadi v Sudanu potekali tudi danes, in opozoril na nevarnost lakote, poročajo tuje tiskovne agencije.

Spopadi so zahtevali več tisoč življenj, okoli 8,5 milijona ljudi je razseljenih

Ob najavi zbranega zneska je gostitelj konference, francoski predsednik Emmanuel Macron, povedal, da bo ta pomoč naslovila najnujnejše potrebe sudanskega prebivalstva. Skoraj polovici zbranih sredstev so se zavezale države članice EU. Komisar za krizno ukrepanje Janez Lenarčič je napovedal pomoč Evropske komisije v višini okrog 355 milijonov evrov v tekočem letu.

Spopadi v Sudanu so izbruhnili 15. aprila 2023 po večmesečnih napetostih med poveljnikom sudanske vojske in njegovim nekdanjim namestnikom, ki poveljuje paravojaškim silam za hitro podporo (RSF).

Spopadi so zahtevali več tisoč življenj, okoli 8,5 milijona ljudi je razseljenih. Glede na danes objavljene podatke Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je v državi dnevno prisiljeno domove zapustiti približno 20 tisoč ljudi. Približno dva milijona ljudi je pobegnilo prek meja v Čad, Južni Sudan in Egipt.