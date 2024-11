Žbogar pozval sprte strani v Sudanu, naj utišajo orožje

Ponavljamo poziv sprtim stranem, naj utišajo orožje in sodelujejo v smeri trajnega premirja, zaščitijo civiliste in omogočijo neoviran humanitarni dostop, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Sudanu povedal veleposlanik Samuel Žbogar.

Varnostni svet je s položajem na terenu seznanila namestnica generalnega sekretarja ZN Rosemary DiCarlo, ki je dejala, da je edini izhod iz nočne more, v katero je ujet Sudan, vrnitev za pogajalsko mizo, edina pot iz krize pa je politična rešitev dosežena s pogajanji.

Državljanska vojna, ki je izbruhnila aprila lani, je doslej zahtevala najmanj 20.000 življenj, skoraj osem milijonov ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Od tega jih je čez meje Sudana zbežalo več kot dva milijona. Humanitarno pomoč sedaj potrebuje že več kot 25 milijonov ljudi.

Spopadata se dve skupini, ki sta nastali iz vrst sudanske vojske pred sporom med generali - Sudanske oborožene sile (SAF) in Sile za hitro podporo (RSF), na strani obeh pa še različne oborožene skupine.

Konflikt je povzročil uničujočo realnost za civiliste

Med dvema ognjema so civilisti in Žbogar je ponovno pozval vse udeležence spopadov, naj spoštujejo mednarodno pravo ter resolucije Varnostnega sveta ZN.

"Konflikt je povzročil uničujočo realnost za civiliste, predvsem za ženske in povzročil humanitarno krizo z množičnimi razselitvami, lakoto in trpljenjem, kar je grozljiv dokaz, da vojna terja velik davek," je dejal Žbogar in poudaril, da je edina rešitev mir.

Ponovno je zahteval, naj sile RSF skupaj s povezanimi skupinami prenehajo z obleganjem mesta Al Fašir, sile SVF pa je pozval, naj prenehajo z vsesplošnim letalskim bombardiranjem, ki ima uničujoče posledice za civiliste in civilno infrastrukturo.

ZDA so danes pred zasedanjem Varnostnega sveta uvedle sankcije proti poveljniku RSF v Zahodnem Darfurju Abdelu Barakallahu zaradi etničnega čiščenja in drugih kršitev človekovih pravic potem, ko je Varnostni svet že 8. novembra uvedel sankcije proti njemu in Osmanu Mohamedu Hamidu. Proti slednjemu so ZDA uvedle sankcije že maja letos.