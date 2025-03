Sudanska vojska naj bi prevzela nadzor nad letališčem v Kartumu

Sudanska vojska, ki se od leta 2023 bori proti paravojaškim Silam za hitro podporo (RSF), je danes od borcev RSF prevzela nadzor nad letališčem v Kartumu in ga v celoti zavarovala, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vojaški vir. Dodal je, da je vojska južno od središča prestolnice obkolila zadnje večje oporišče RSF v prestolnici.

Sudanska vojska je pred nekaj tedni sprožila obsežno ofenzivo, da bi RSF pregnala iz Kartuma in njegove okolice. V okviru teh prizadevanj je vojska prejšnji teden oznanila prevzem nadzora nad predsedniško palačo. Danes pa je po navedbah vojaškega vira zasedla še letališče, v katerem so bili od začetka državljanske vojne nameščeni borci RSF.

Prevzem predsedniške palače Foto: Reuters

Vojska je danes prav tako prevzela nadzor nad mostom Manšija, kar pomeni, da je most Džebel Avlija zadnje pomembnejše območje, ki ga na območju Kartuma nadzirajo RSF. Most je namreč edini prehod, ki RSF povezuje z njihovimi oporišči v regiji Darfur. Kljub nedavnim izgubam RSF namreč še vedno nadzorujejo obsežne dele ozemlja na zahodu in jugu države.

Državljanska vojna med vojsko in RSF je v Sudanu izbruhnila aprila 2023 in doslej zahtevala več deset tisoč življenj. Zaradi spopadov je razseljenih že skoraj 13 milijonov ljudi, Združeni narodi pa so dogajanje v Sudanu večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz v zadnjem obdobju.