Transportno letalo antonov je strmoglavilo v torek zvečer blizu vojaškega letalskega oporišča Vadi Seidna, enega največjih vojaških oporišč v mestu Omdurman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojska je sporočila, da je letalo strmoglavilo med vzletom in da so med smrtnimi žrtvami tako vojaki kot civilisti.

Vlada zvezne države Kartum je sporočila, da je v nesreči umrlo 46 ljudi, deset pa je ranjenih. Z vojsko povezano ministrstvo za zdravje je pred tem sporočilo, da je umrlo 19 ljudi in da so poškodovane civiliste, tudi otroke, reševalci odpeljali v bližnjo bolnišnico.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg