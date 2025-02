Nesreče letala na Aljaski ni preživel nihče

Ameriške oblasti so v petek sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Prostovoljno gasilsko društvo iz Nome, ki je sodelovalo pri iskanju letala, pa je v soboto na omrežju Facebook sporočilo, da so našli trupla vseh desetih ljudi na krovu.

Letalo je bilo v četrtek na poti iz Unalakleeta v nekdanje rudarsko mesto Nome približno 250 kilometrov stran, ko je izginilo z radarjev. Na krovu je bilo devet potnikov in pilot.

To je tretja letalska nesreča v ZDA v kratkem času. 30. januarja je v prestolnici Washington potniško letalo v zraku trčilo s helikopterjem ameriške vojske, pri čemer je umrlo vseh 67 ljudi na krovu. Dva dni zatem je na stanovanjsko sosesko v Philadelphii strmoglavilo zdravstveno letalo. Umrlo je sedem ljudi, 19 pa je bilo poškodovanih.