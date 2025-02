V ameriški Philadelphii je v petek popoldne strmoglavilo manjše letalo learjet 55, na krovu katerega je bilo šest oseb, vsi so bili mehiški državljani. Šlo je za zdravstveno letalo, ki je v domovino peljalo deklico in njeno mamo. Strmoglavilo je kmalu po vzletu z letališča in padlo na hiše, ki so zagorele