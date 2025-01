V Washingtonu nadaljujejo iskanje pogrešanih v letalski nesreči

V ameriški prestolnici Washington so iz reke Potomac po sredinem trčenju vojaškega helikopterja in potniškega letala do danes potegnili več kot 40 trupel, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je vojaški helikopter letel precej višje, kot je dovoljeno na tem območju.

Televizija CBS poroča, da so iz reke potegnili več kot 40 trupel, pri čemer navaja neimenovane vire med reševalci. Našli so tudi črno skrinjico potniškega letala družbe American Airlines, ki je bilo na poti v Washington iz Wichite v Kansasu s 60 potniki in štirimi člani posadke.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je danes zjutraj na televiziji Fox dejal, da črne skrinjice vojaškega helikopterja blackhawk, na katerem so bile tri osebe, še niso odkrili.

Dodal je, da preiskujejo tudi poročila o tem, da naj bi helikopter letel višje od predpisane dovoljene meje 61 metrov in ali je posadka uporabljala očala za nočno opazovanje.

Predsednik Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da je helikopter letel veliko višje od predpisane meje 61 metrov. Znova je namignil na krivdo pilota helikopterja tako kot v sredo zvečer takoj po nesreči.

Na novinarski konferenci v četrtek je krivil politiko vključevanja vlade predsednika Joeja Bidna in zagotovil, da bo sam zaposlil le najboljše in najbolj pametne kontrolorje poletov.

Kadrovske težave

Ameriški mediji opozarjajo, da je večja težava pomanjkanje denarja, zaradi česar Zvezni upravi za zračni promet (FAA) primanjkuje okrog tri tisoč kontrolorjev. Poleg tega Newsweek navaja, da je tudi Trumpova prva vlada leta 2017 potrdila odločitev o spodbujanju zaposlovanja invalidov pri FAA.

Trump je ob začetku drugega mandata podpisal vrsto izvršnih ukazov proti politiki raznolikosti, enakosti in vključevanja (DIE), ki jo je uvedla Bidnova vlada za spodbujanje zaposlovanja rasnih in drugih manjšin, invalidov, žensk, LGBTQ in drugih oseb.

Prve ugotovitve že v mesecu dni

Leta 1967 ustanovljen Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki deluje v okvirju ministrstva za promet, vodi preiskavo, preiskovalci pa opozarjajo pred špekulacijami in prehitrimi sklepi.

Preiskave podobnih nesreč ponavadi trajajo do dve leti ali dlje, vendar pa je NTSB v četrtek sporočil, da bodo uvodne ugotovitve objavljene v 30 dneh.

FAA je medtem prepovedala helikopterski promet v bližini zelo prometnega letališča Ronald Reagan, kjer je bilo do zdaj že veliko trčenj letal in helikopterjev.