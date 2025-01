Preiskovalci ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTHSA) so v četrtek novinarjem povedali, da bodo uvodno preiskovalno poročilo pripravili v 30 dneh. Vzrok sredinega trčenja potniškega letala in vojaškega helikopterja nad Washingtonom sicer še ni znan. Podatki o tem, koliko trupel so reševalci že potegnili iz reke, se razlikujejo. Medtem ko Washington Post poroča o 28 truplih, CNN govori o 40.

Preiskovalci so še posvarili pred ugibanji in špekulacijami, potem ko je bil predsednik ZDA Donald Trump na novinarski konferenci med drugim predvsem kritičen do politike vključevanja pretekle vlade.

Trump je hkrati namigoval na krivdo pilota helikopterja in kontrolorja poletov letališča Ronald Reagan.

Trump je kasneje podpisal izvršni ukaz za takojšnjo oceno varnosti prevozov po zraku in ponovno kritiziral politiko vključevanja vlade Joeja Bidna, pri čemer ni pojasnil, ali s tem misli, da so zaposlili napačne kontrolorje ali pilote. Na novinarsko vprašanje, s čim utemeljuje svoje navedbe, je odgovoril, da z zdravo pametjo.

Nesreče ni preživel nihče

Regionalno letalo družbe American Airlines na poti iz Wichite v Kansasu s 60 potniki in štirimi člani posadke je v sredo zvečer pristajalo na letališču Ronald Reagan, ko je vanj trčil vojaški helikopter blackhawk s tremi osebami na krovu.

Razbitine so končale v reki Potomac, iz katere so reševalci kasneje vlekli le še trupla in ostanke letala. Trump je potrdil, da nesreče ni preživel nihče. Podatki o tem, koliko trupel so reševalci že potegnili iz reke, se razlikujejo. Medtem ko Washington Post poroča o 28 truplih, CNN govori o 40.

Foto: Reuters



Med žrtvami mladi umetnostni drsalci

Gre za najhujšo letalsko nesrečo v ZDA po letu 2001, ko je pri newyorškem letališču JFK strmoglavilo letalo American Airlines, pri čemer je umrlo 260 potnikov in članov posadke ter pet ljudi na tleh.

Med potniki na letalu so bili državljani ZDA, Rusije, Nemčije in Filipinov, je medijem povedala senatorka Maria Cantwell. Med njimi so bili dva ruska umetnostna drsalca in 14 mladih umetnostnih drsalcev iz ZDA.

Nebo nad Washingtonom je bilo zelo zasedeno

Minister za promet Sean Duffy je novinarjem povedal, da je komunikacija med kontrolnim stolpom in letalom ter helikopterjem potekala normalno. Objavljena komunikacija kaže, da je kontrolor poletov obvestil helikopter, da se približuje letalu, in mu naročil spremembo smeri.

Mediji poročajo tudi, da je z obema zračnima ploviloma komuniciral le en kontrolor poleta, kar pa naj ne bi bilo povsem neobičajno, čeprav je nebo nad Washingtonom zelo zasedeno. Poleg letališča Ronald Reagan je v bližini več vojaških oporišč in tesna srečanja niso redkost.

Usposobljenih kontrolorjev primanjkuje

ZDA se sicer zadnja leta soočajo s pomanjkanjem usposobljenih kontrolorjev poletov, med drugim ker kongres noče zagotoviti zadostnih sredstev. Zvezna uprava za zračni promet (FAA) trdi, da ji za normalno delo primanjkuje kar tri tisoč kontrolorjev, je poročala televizija CNN.

Družba American Airlines je sporočila, da je imel pilot njihovega letala približno šest let izkušenj. Obrambni minister Pete Hegseth pa je novinarjem povedal, da je bila posadka helikopterja, ki je bila na poletu za nočno urjenje, dokaj izkušena.