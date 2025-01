V obeh motorjih letala, ki se je konec decembra po spodletelem pristajanju na letališču Muan zaletelo v betonsko ogrado na koncu pristajalne steze, so našli sledove ptic, so danes potrdili južnokorejski preiskovalci. V naslednji fazi preiskave bodo razstavili motorja in pregledali njune sestavne dele, poročajo tuje tiskovne agencije.