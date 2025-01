Črni skrinjici letala v Južni Koreji že pred nesrečo nehali snemati

Letalo družbe Jeju Air je bilo s 181 ljudmi na krovu 29. decembra na poti iz Tajske v Južno Korejo, ko je poslalo klic v sili, nato pa na letališču Muan pristalo brez spuščenega podvozja, trčilo v betonski zid ter zagorelo. Strmoglavljenje sta preživela le dva člana posadke.

Pri preiskavi najhujše letalske nesreče v državi doslej so se pristojni v veliki meri zanašali na vsebino črnih skrinjic – snemalnika zvoka v pilotski kabini in snemalnika podatkov o letu. Zadnji je bil poškodovan in so ga na analizo podatkov poslali v ZDA.

A kot so zdaj ugotovili, sta obe napravi nehali snemati štiri minute pred trčenjem letala v zid na tleh. V okviru preiskave bodo zdaj poskušali ugotoviti, kaj je bil razlog za to, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi odsotnost ključnih podatkov iz črnih skrinjic sicer preiskovalcev glede na njihova zagotovila ne bo odvrnila od nadaljnjega iskanja vzroka za nesrečo, pri kateri bodo analizirali tudi številne druge podatke.

Doslej so preiskovalci kot morebitne vzroke navajali trčenje s pticami, okvarjeno opremo za pristajanje in betonski zid na koncu pristajalne steze.