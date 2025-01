Policija v Južni Koreji je danes v okviru preiskave nesreče letala boeing 737-800, v kateri je pred dnevi umrlo 179 ljudi, preiskala letališče Muan in sedež letalske družbe Jeju Air. Pri preiskavi prizorišča nesreče sodelujejo tudi ameriški preiskovalci, vključno s predstavniki Boeinga, ki skupaj z južnokorejskimi ugotavljajo vzrok nesreče.

Letalo družbe Jeju Air je bilo s 181 ljudmi na krovu v nedeljo na poti iz Tajske v Južno Korejo, ko je poslalo klic v sili, nato pa pristalo brez spuščenega podvozja, trčilo v betonski zid ter zagorelo. Strmoglavljenje sta preživela le dva člana posadke.

Pristojne oblasti so danes izvedle preiskave na letališču Muan na jugozahodu države, kjer se je zgodila nesreča, v poslopju regionalne letalske uprave ter na sedežu družbe Jeju Air v Seulu.

Nalog za preiskavo naj bi bil podan na podlagi očitkov poklicne malomarnosti, ki je imela za posledico smrt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južna Koreja je že pred tem javila, da bo pregledala vsa letala tipa boeing 737-800, ki jih v državi upravljajo letalske družbe, pri čemer naj bi se osredotočili na opremo za pristajanje. Prav ta naj bi v nedeljo odpovedala.

Črni skrinjici so že našli

Vršilec dolžnosti predsednika države Choi Sang Moi je danes napovedal takojšnje ukrepanje, če bodo odkrili kakršnekoli težave z modelom letala. V državi je trenutno 101 takšno letalo, upravlja pa jih šest različnih družb.

Pri iskanju vzroka za nesrečo južnokorejskim preiskovalcem pomagajo tudi ameriški in predstavniki Boeinga. Črni skrinjici so že našli, trenutno poteka analiza vsebine. Prve podatke jim je uspelo pridobiti s snemalnika zvoka v pilotski kabini, medtem ko je snemalnik podatkov o poletu poškodovan in ga bodo na analizo poslali v ZDA.

Pristojni so sprva kot morebiten vzrok za nesrečo izpostavljali trk s pticami, preiskava pa je zajela tudi betonski zid na koncu pristajalne steze, po trčenju v katerega je letalo zajel ogenj. Zaradi tega po navedbah oblasti izvajajo preglede podobnih inštalacij blizu stez na letališčih po vsej državi, še piše AFP.