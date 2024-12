Letalo družbe Jeju Air je ob strmoglavljenju na mednarodnem letališču Muan na jugozahodu Južne Koreje v nedeljo eksplodiralo. Strmoglavljenje sta od 181 ljudi na krovu letala preživela le dva človeka. Južnokorejski preiskovalci so danes sporočili, da so z analizo DNK ali odvzemom prstnih odtisov identificirali 141 od 179 žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok strmoglavljenja še ni znan, preiskovalci pa kot možna razloga omenjajo ptice in vremenske razmere. Na prizorišču nesreče so že našli obe črni skrinjici letala, zapisovalnik podatkov o letu in snemalnik zvoka v pilotski kabini.

Vršilec dolžnosti predsednika Choi je po najhujši letalski nesreči v zgodovini Južne Koreje poudaril, da je trenutno prednostna naloga identifikacija žrtev, podpora njihovim družinam in zdravljenje preživelih. Preiskovalce pa je pozval, naj družine žrtev sproti obveščajo o poteku preiskave tragičnega dogodka.

Pregledali bodo vse boeinge v državi

"Takoj ko bo sanacija nesreče končana, ministrstvo za promet pozivamo, naj opravi nujni varnostni pregled celotnega operativnega sistema letal, da preprečimo morebitno ponovitev letalskih nesreč," je še dejal Choi po poročanju tujih tiskovnih agencij. Opravili naj bi pregled vseh letal boeing 737-800, v uporabi v državi je 101 takšno letalo. Pri preiskavi nesreče bodo sodelovali tudi ameriški preiskovalci.

Pri ameriškem proizvajalcu letal Boeing so po strmoglavljenju južnokorejskega letala sporočili, da so v stiku z družbo Jeju Air in da so jim pripravljeni pomagati.

Choi je varnostni pregled zahteval tudi zato, ker se je danes kmalu po vzletu še eno letalo družbe Jeju Air zaradi neznane težave s pristajalnim mehanizmom vrnilo v Seul. Šlo je za letalo boeing B737-800, enak model kot letalo, ki je v nedeljo strmoglavilo. Devetintrideset od 41 letal v floti družbe Jeju Air je tega modela, poroča britanski BBC.

V Južni Koreji se je danes začelo tudi sedemdnevno žalovanje za žrtvami nesreče, Choi pa naj bi obiskal prizorišče strmoglavljenja.