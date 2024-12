Strmoglavilo potniško letalo, med preživelimi dva otroka #video

Potniško letalo letalske družbe Azerbaijan Airlines je letelo iz prestolnice Baku v Grozni v Čečeniji, ruski republiki na Kavkazu, a so ga zaradi megle preusmerili.

Strmoglavilo je blizu letališča Aktau na zahodu države.

Foto: Reuters

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek strmoglavljenja, ki prikazuje, kako je letalo ob strmoglavljenju zagorelo.

Flight #J28243 that crashed near Aktau Airport in Kazakhstan is an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190 with registration 4K-AZ65.#J28243 took off from Baku at 03:55 UTC time and was flying to Grozny. The aircraft was exposed to strong GPS jamming which made the aircraft… pic.twitter.com/rM1Q0jmMPt