V strmoglavljenju letala na Tajskem umrlo devet ljudi

V tajski provinci Čačoengsao jugovzhodno od prestolnice Bangkok je strmoglavilo turbopropelersko letalo. Vseh devet ljudi na krovu je v nesreči najverjetneje umrlo, so danes sporočili lokalni uradniki. Dodali so, da reševalne ekipe v džungli iščejo deveterico in da iskanje ovirajo močne padavine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo z dvema pilotoma in sedmimi potniki na krovu je v četrtek poletelo z letališča Suvarnabumi v Bangkoku v provinco Trat, znano po svojih plažah. Nesreča se je odvila okoli 10. ure po srednjeevropskem času. "Trenutno poskušamo najti pogrešane, vendar menimo, da so vsi mrtvi," je v četrtek povedal guverner province Čačoengsao Chonlatee Yangtrong.

Po podatkih lokalnih medijev so bili med potniki štirje Tajci in pet Kitajcev, vključno z dvema otrokoma, starima 12 in 13 let. Pri iskanju sodeluje več kot 300 pripadnikov vojske in prostovoljcev, oblasti pa so sprožile preiskavo, da bi ugotovile vzrok nesreče. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi že našli nekaj delov teles žrtev in ostanke letala.

"Ne nameravamo se ustaviti, dokler jih ne najdemo, čeprav je nekaj območij razmočenih," je dejal Chonlatee. Iskanje namreč ovirajo močne padavine.

Na Puketu plaz usoden za pet ljudi

Te so povzročile tudi zemeljski plaz na otoku Puket, v katerem je umrlo pet ljudi, je danes sporočil predstavnik policije. Med žrtvami je ruski par, ki je bil na počitnicah, je dejal in dodal, da je plaz zajel stanovanjsko območje.

Tajsko je v zadnjem tednu prizadelo močno monsunsko deževje. Po podatkih ministrstva za zdravje je zaradi poplav v zadnjem mesecu umrlo pet ljudi, 32 je bilo ranjenih.