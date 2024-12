Razkriti ruski načrti napadov na Japonsko in Južno Korejo

Ruska vojska je pripravila podrobne sezname ciljev v morebitni vojni z Japonsko in Južno Korejo, ki so vključevali jedrske elektrarne in drugo civilno infrastrukturo, kažejo tajni ruski podatki iz let 2013 in 2014, ki so jih videli novinarji britanskega medija Financial Times.

Načrti za napade, povzeti v razkritem nizu ruskih vojaških dokumentov, zajemajo 160 lokacij, kot so ceste, mostovi in ​​tovarne … Dokument je označen z oznakami Združene vojaške akademije, šole za usposabljanje ruskih višjih častnikov.

Načrti za usposabljanje ruskih vojaških častnikov

Iz razkritih tajnih podatkov, ki so jih Financial Timesu pokazali zahodni viri, je razvidno, da so ruski vojaški načrtovalci zelo zaskrbljeni, da bi bile ruske meje na Daljnem vzhodu zelo ranljive za napade ZDA in njenih zaveznic v primeru konflikta med Rusijo in Natom.

Tajni dokument je vzet iz predpomnilnika 29 tajnih ruskih vojaških datotek, ki so v veliki meri osredotočene na usposabljanje častnikov za morebitne konflikte na vzhodni meji države v letih 2008–14 in še vedno veljajo za pomembne za rusko strategijo.

Neločljiva povezanost azijskega in evropskega bojišča

Financial Times je letos že poročal o tem, da dokumenti vsebujejo prej neznane podrobnosti o načelih delovanja za uporabo jedrskega orožja, orisu scenarijev morebitne vojne s Kitajsko in scenarije za ruske napade globoko v Evropo.

V ruskem načrtu napadov na cilje na Japonskem in Južni Koreji so za napade predvideni manevrirni izstrelki Kh-101. Te Rusija uporablja tudi za napade na cilje v Ukrajini, tudi na civilne, kot je bolnišnica v Kijevu (na fotografiji). V Ukrajini se je Kh-101 izkazal za manj radarsko nevidnega in manj natančnega, kot predvideva ruski vojaški načrt napadov na Južno Korejo in Japonsko. Foto: Guliverimage

William Alberque, nekdanji uradnik Nata za nadzor nad orožjem, je za Financial Times dejal, da so razkriti dokumenti in nedavna napotitev severnokorejskih vojakov v Rusijo dokazali, da sta evropsko in azijsko vojno območje neposredno in neločljivo povezana. "Azija ne more stati ob strani, če bo izbruhnila vojna v Evropi, niti Evropa ne more sedeti križem rok, če v Aziji izbruhne vojna," je prepričan.

Ruski manevrirni izstrelki Kh-101

V ruskih dokumentih je seznam ruskih tarč na Japonskem in v Južni Koreji del predstavitve zmogljivosti ruskega nejedrskega manevrirnega izstrelka Kh-101. ZDA imajo znatne sile zbrane v Južni Koreji in na Japonskem. Od obsežne invazije na Ukrajino februarja 2022 sta se obe državi pridružili koaliciji za nadzor izvoza, ki jo vodi Washington, da bi izvajali pritisk na kremeljski vojni stroj.

Alberque je dejal, da dokumenti kažejo, kako Rusija dojema grožnjo zahodnih zaveznikov v Aziji, za katere se Kremelj boji, da bodo omogočile ameriške vojaške napade na ruske vojaške sile v regiji. "V položaju, ko bi Rusija nenadoma napadla Estonijo, bi morala udariti tudi po ameriških silah in njenih podpornikih na Japonskem in v Koreji," je dejal.

Ruske vojaške tarče na Japonskem

Prvih 82 lokacij na ruskem seznamu tarč je vojaške narave, kot so osrednji in regionalni poveljniški štab japonskih in južnokorejskih oboroženih sil, radarske naprave, zračne baze in pomorske naprave.

Jedrska elektrarna v Tokaju je eden od ciljev v ruskem vojaškem načrtu napada na Japonsko. Foto: Reuters

Drugi del tarč so območja civilne infrastrukture, vključno s cestnimi in železniškimi predori na Japonskem, kot je predor Kanmon, ki povezuje otoka Honšu in Kjušu. Prednostna naloga je tudi energetska infrastruktura: na seznamu je 13 elektrarn, kot so jedrski kompleksi v Tokaju, pa tudi rafinerije goriva.

Ruske vojaške tarče v Južni Koreji

V Južni Koreji so glavne civilne tarče mostovi, a na seznamu so tudi industrijska območja, kot so jeklarna Pohang in kemične tovarne v Busanu.

Velik del predstavitve se nanaša na to, kako bi se hipotetični napad lahko odvil z manevrirnimi izstrelki Kh-101. Izbrani primer je Okuširitou, japonska radarska baza na hribovitem priobalnem otoku. En diapozitiv, ki govori o takšnem napadu, je ilustriran z GIF-animacijo velike eksplozije.

Nevarnost konflikta v primeru izbruha vojne v Evropi

Mičito Curuoka, izredni profesor na Univerzi Kejo in nekdanji raziskovalec na japonskem ministrstvu za obrambo, je dejal, da je konflikt z Rusijo poseben izziv za Tokio, če bo ta konflikt posledica konflikta v Evropi, ki ga bo Rusija želela razširiti tudi na Daljni vzhod.

Med cilji v primeru ruskega napada na Južno Korejo je tudi jeklarna v Pohangu. Foto: Guliverimage

"V konfliktu s Severno Korejo ali Kitajsko bi Japonska dobila zgodnja opozorila. Morda bomo imeli čas, da se pripravimo in poskušamo ukrepati. Ko pa gre za horizontalno stopnjevanje iz Evrope, bo to krajši opozorilni čas za Tokio in Japonsko, ki bi imela sama manj možnosti za preprečitev konflikta," trdi Curuoka.

Japonska vojska zaskrbljena zaradi Rusije

Medtem ko je japonska vojska, zlasti letalske sile, že dolgo zaskrbljena zaradi Rusije, pa običajni Japonci Rusije pogosto ne vidijo kot varnostno grožnjo, še poudarja.

Rusija in Japonska nista nikoli podpisali uradne mirovne pogodbe o koncu druge svetovne vojne zaradi spora glede Kurilskih otokov. Sovjetska vojska je ob koncu vojne leta 1945 zavzela Kurile in pregnala Japonce z otokov, kjer danes živi približno 20 tisoč Rusov.

Šibke točke ruskega manevrirnega izstrelka Kh-101

Kot piše Financial Times, ruski načrti napadov na japonske in južnokorejske tarče kažejo na zaupanje v svoje raketne sisteme, za katere pa se je zdaj izkazalo, da je precenjeno. Hipotetični napad na Okuširitouju je vključeval uporabo dvanajstih Kh-101, izstreljenih iz enega težkega bombnika Tu-160. Dokument ocenjuje možnost uničenja cilja na 85 odstotkov.

Fabian Hoffmann, doktorski znanstveni sodelavec na Univerzi v Oslu, je za britanski medij dejal, da se je med obsežno invazijo na Ukrajino Kh-101 izkazal za manj nevidnega, kot je bilo pričakovano, in je težko prodrl na območja z večplastno zračno obrambo.

Precenjena natančnost

"Kh-101 ima zunanji motor, kar je skupna značilnost sovjetskih in ruskih manevrirnih izstrelkov. Vendar ta izbira zasnove bistveno poveča radarski odtis izstrelka."

Hoffmann je tudi opozoril, da se je izstrelek izkazal za manj natančnega, kot so upali Rusi. "Za raketne sisteme z omejeno močjo, ki se pri uničenju ciljev zanašajo na natančno natančnost, je to očitna težava," je dejal.

Kako Rusija načrtno izziva zračno obrambo sosed

Ruski dokumenti tudi razkrivajo redek vpogled v navado Rusije, da redno preverja zračno obrambo svojih sosed. Poročilo povzema nalogo para težkih bombnikov Tu-95, poslanih na testiranje zračne obrambe Japonske in Južne Koreje 24. februarja 2014. Operacija je sovpadla z rusko priključitvijo Krima in skupno ameriško-korejsko vojaško vajo Foal Orel 2014.

Rusi načrtno preizkušajo zračno obrambo Japonske in Južne Koreje s preleti strateških bombnikov Tu-95. Na fotografiji: Tu-95 nad Moskvo. Foto: Guliverimage

Ruski bombniki so glede na dokumentacijo zapustili bazo poveljstva letalstva dolgega dosega v Ukrajinki na ruskem Daljnem vzhodu in v 17 urah obkrožili Južno Korejo in Japonsko, da bi zabeležili odzive.

Neoborožena japonska letala

Ugotovili so, da je bilo 18 prestrezanj, v katerih je bilo vpletenih 39 letal. Najdaljše srečanje je bilo 70-minutno spremstvo para japonskih letal F-4, ki po besedah ​​ruskih pilotov nista bili oboroženi. Samo sedem prestrezanj so opravila bojna letala, oborožena z raketami zrak-zrak.

Pot se skoraj identično ujema s tisto, ki sta jo ubrali dve pomorski patruljni letali Tu-142 v začetku tega leta, ko sta med strateškimi vajami v Tihem oceanu septembra obkrožili Japonsko, vključno s poletom nad spornim območjem blizu Kurilov, še piše Financial Times.