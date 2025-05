Letalo z 227 potniki zajela toča, v kabini je izbruhnila panika #video

Letalo podjetja IndiGo je v sredo poletelo iz New Delhija v Srinagar, največje mesto indijskega dela Kašmirja. Polet, ki običajno traja približno uro in pol, se je za potnike sprevrgel v pravo nočno moro, ko je letalo poletelo v neurje in ga je zadela huda toča. V potniški kabini je izbruhnila panika, o čemer priča zgornji posnetek.

"Kabinsko osebje in piloti so upoštevali varnostni protokol in letalo je varno pristalo v Srinagarju," so v družbi IndiGo zapisali v izjavi za javnost. Na letalu je bilo 227 potnikov.

Močno poškodovan nos letala Foto: omrežje X/@sanjayjourno Za zdaj še ni povsem jasno, kakšna škoda je nastala na letalu, vendar fotografije kažejo veliko luknjo v nosu letala. Istega večera je New Delhi prizadela nevihta, ki so jo spremljali dež, strele in grmenje.