Kdo varuje vaše najdragocenejše podatke in omrežja?

Kibernetski napadi so vse bolj izpopolnjeni, geopolitične napetosti naraščajo – grožnja vaši digitalni varnosti še nikoli ni bila tako resnična. Zdaj je čas, da ukrepate in zaščitite svojo infrastrukturo.

Rešitve za kibernetsko varnost iz EU v prvi vrsti predstavljajo zaščito podatkov in preglednost ter odražajo pravno državo. Podjetja z njimi ne pridobijo samo močne zaščite pred kibernetskimi grožnjami, ampak se hkrati izognejo tudi številnim nevarnostim na drugih ravneh.

Odločitev za evropsko varnost IT mora biti zavestna, pri čemer dejansko ni več razloga, da bi se zanašali na neevropske varnostne rešitve. Upoštevanje "Made in EU" pri naložbah v kibernetsko varnost je glede na stopnjo tveganj strateška izbira tako za podjetja kot tudi državne ustanove.

Zdaj in v prihodnosti ne bo več dovolj zgolj reaktivno ukrepanje – potrebujete partnerja, ki vam bo stal ob strani tudi preventivno. ESET kot vodilno evropsko podjetje zagovarja najvišje varnostne standarde in celovito arhitekturo kibernetske varnosti. Ne ponujamo vam le zaščite, ampak gremo še korak dlje.

Varnost IT ni le tehnični izziv, temveč tudi vprašanje zaupanja. Zlasti v času geopolitičnih napetosti so evropske rešitve IT vse bolj v ospredju. Toda kaj #MadeinEU v resnici pomeni?

Kateri pravni okvirni pogoji so značilni za varnost IT v EU?

Pomen oznake "Made in EU" v trenutnih razmerah:

Varstvo podatkov in skladnost

Zanesljivost in preglednost

Geopolitična stabilnost

Direktiva EU NIS2 postavlja nove zahteve glede kibernetske varnosti podjetij in organizacij. ESET vas podpira pri izpolnjevanju teh zahtev.

Kibernetska varnost Made in EU Matej Ravnikar (ESET Slovenija) in priznani strokovnjak za pravo na področju tehnologij dr. Peter Merc (Lemur Legal) bosta strnjeno odgovorila na vsa pravna vprašanja na webinarju. Spletni seminar | 21. maj 2025 | 10.00–11.00 Brezplačne prijave: sisplet.si/sl/webinar/



