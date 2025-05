Preverili smo nove cene sončnih elektrarn – presenečeni boste

Cene električne energije so v zadnjih mesecih poskočile tudi za 30 odstotkov. Če temu dodamo še novo obračunavanje omrežnine, uvedbo petih časovnih blokov in globe ob prekoračitvah dogovorjene obračunske moči, je nelagodje pred cenami, ki jih bomo v prihodnje plačevali za električno energijo, še kako upravičeno. Dobra novica je, da so danes hibridne sončne elektrarne s hranilniki, ob upoštevani subvenciji dostopne, povračilna doba investicije pa je lahko že samo pet let, saj lahko na trgu najdete nove rešitve, ki prinašajo ugodnosti letnega netmeteringa, ki ga je država sicer ukinila. Pri podjetju ALVIS Solar, uradnemu partnerju podjetja NGEN, smo preverili, koliko danes resnično stanejo sončne elektrarne.

izvajalci, ki jim zaupajo in verjamejo, da jim boste zaupali tudi vi. V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net predstavili nekaj izbranih partnerjev podjetja NGEN, s katerimi skupaj ustvarjajo trajno, stabilno in sodobno energetsko prihodnost. To so, ki jim zaupajo in verjamejo, da jim boste zaupali tudi vi.

Foto: Shutterstock

Dobavitelj električne energije, ki omogoča letno netiranje

Po ukinitvi letnega netiranja električne energije za lastnike sončnih elektrarn, ki ga je zagotavljala država, je poprej naraščajoče navdušenje nad samooskrbo s sončno energijo, upadlo. A prav nov način obračunavanja omrežnine pravzaprav spodbuja odjemalce ne samo k izrabi sončne energije, pač pa tudi k uporabi hranilnikov električne energije. V tej kombinaciji je namreč ključ do občutno nižjih stroškov na položnicah za elektriko.

Če temu dodamo še možnost izrabe prednosti letnega netiranja, ki jih v svojem paketu Nova doba samooskrbe nudijo pri dobaviteljih elektrike NGEN in visoke subvencije za hibridne sončne elektrarne, ki jih zagotavlja Borzen, potem je jasno, da se tudi danes hibridna sončna elektrarna s hranilnikom še kako splača. Višino investicije in prihranke, ki jih omogočajo pametne rešitve podjetja NGEN, so nam na konkretnih primerih razkrili v podjetju ALVIS Solar.

Zakaj smo se z vprašanji obrnili na ALVIS Solar? Foto: ALVIS Solar V podjetju ALVIS Solar niso zgolj ponudniki celovitih rešitev na področju sončnih elektrarn, hranilnikov električne energije in naprednih energetskih sistemov, pač pa znajo svojim strankam prisluhniti, svetovati in poiskati prilagojene rešitve. V podjetju so z ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami v energetski panogi specializirani za prodajo in montažo sončnih elektrarn, baterijskih hranilnikov, toplotnih črpalk in prezračevalnih sistemov, pri čemer strankam uredijo tudi celotno dokumentacijo in subvencijo Borzena. Kot uradni partner podjetja NGEN, ki velja za enega vodilnih inovatorjev na področju hranilnikov energije in pametnega upravljanja z energetskimi viri, svojim strankam omogočajo dostop do vrhunskih tehnologij prihodnosti – napredne sisteme hibridnih sončnih elektrarn ter vključitev v platformo SG Connect, ki je digitalno središče za upravljanje in optimizacijo porabe energije.

Ugodne rešitve z velikimi prihranki z ali brez možnosti oddaje v omrežje

Ne glede na to, ali boste oziroma ste mogoče že od vašega lokalnega elektro distributerja prejeli soglasje z ali brez možnosti oddaje električne energije v omrežje, so prihranki, ki jih omogočajo hibridne sončne elektrarne v obeh primerih, še kako privlačni. Zakaj?

Hibridne sončne elektrarne danes omogočajo prihranke na več načinov. Eden je seveda brezplačna električna energija, ki jo vaše gospodinjstvo uporabi takoj, ko je ta proizvedena. Drug vir prihranka je seveda možnost oddaje viška električne energije v omrežje in njihova kasnejša izraba, kar svojim odjemalcem še danes v paketu Nova doba samooskrbe omogočajo pri podjetju NGEN.

Foto: Shutterstock

Potem pa so tu še prihranki iz naslova nižjih stroškov zaradi možnosti izbire nižje dogovorjene obračunske moči, saj hranilnik, ob pametnem sistemu SG Connect podjetja NGEN, omogoča rezanje konic. Posledično pa poskrbi tudi, da se izognete prekoračitvam dogovorjene obračunske moči, zaradi katerih bi vas po žepu udarile visoke globe.

Ne pozabimo še na druge prednosti pametnega sistema SG Connect, med katerimi so upravljanje porabe v realnem času in zmanjšanje odvisnosti od omrežja, zanesljivost sistema tudi ob izpadih elektrike, popoln nadzor in vpogled v porabo ter proizvodnjo električne energije, možnost aktivnega sodelovanja na energetskem trgu in sodelovanje v virtualnih skupinah za povečanje ekonomičnosti sistemov.

Kakšne pa so dejanske cene hibridnih sončnih elektrarn na trgu in predvsem kakšni so dejanski prihranki ter povračilne dobe v primeru možnosti oddaje elektrike v omrežje oziroma brez možnosti oddaje viškov v omrežje? Razkrivamo aktualne cene.

Foto: Shutterstock

Primer gospodinjstva z vključeno možnostjo oddaje viškov v omrežje

V podjetju ALVIS Solar so za Siol.net predstavili primer stranke, ki se je odločila za hibridni sistem NGEN Star: 13,50 kW sončna elektrarna, 31,08 kWh baterijski hranilnik Ngen STAR EP11, Smart Box in vključitev v platformo SG Connect. Cena? Po odšteti subvenciji Borzena je celotna investicija znašala 14.340,66 evra. Ocenjena povračilna doba, glede na trenutne cene električne energije, je približno 5,5 leta. Pa poglejmo podrobneje.

Omenjeno gospodinjstvo ima povprečno 15 tisoč kWh letne porabe električne energije. S sončno elektrarno bodo proizvedli približno 16 tisoč kWh električne energije na leto, od tega je bodo približno 5.500 kWh porabili neposredno v svojem gospodinjstvu, torej v času same proizvodnje električne energije, 4.500 kWh bodo čez leto shranili v baterijski hranilnik, od koder bodo elektriko koristili ponoči ali ob izpadih omrežja, preostalih šest tisoč kWh pa bodo kot višek oddali v omrežje.

Foto: ALVIS Solar Ker je dotična stranka od lokalnega distributerja električne energije prejela soglasje za oddajo v omrežje in je zaradi ustreznega hibridnega sistema NGEN Star, ki ga svojim strankam zagotavljajo v podjetju ALVIS Solar, opravičena do paketa Nova doba samooskrbe se ji viški, ki jih odda v omrežje, shranjujejo za mesece, ko elektrarna ne proizvede dovolj električne energije. Stranka je tako opravičena do letnega netiranja v višini šest tisoč kWh električne energije, kar pomeni, da je stranka popolnoma samozadostna.

Vključenost v pametno platformo SG Connect pa temu gospodinjstvu omogoča še dodatne prihranke v višini približno 200 evrov letno, in sicer predvsem zaradi optimizacije porabe in pametnega upravljanja, torej zaradi rezanja konic v času najdražjega omrežninskega bloka.

Obravnavano gospodinjstvo bo tako prihranilo celoten strošek za električno energijo, ki je pred tem znašal približno 2.700,00 evra letno. Vse, kar bodo morali poravnati v povezavi z oskrbo z elektriko, je strošek, ki ga zaračunava elektro distributer v obliki omrežnine za obračunsko moč ter samo omrežnino za netirane kWh, ki pa bo predvidoma znašala 115,00 evra na leto, so za Siol.net pojasnili v podjetju ALVIS Solar.

Foto: ALVIS Solar ALVISS Solar? Celovita storitev, od svetovanja, projektiranja, montaže, pa do pridobivanja subvencije. Hitro in kakovostno.

Zagotavljajo napredne tehnologije, ki jim jih omogoča sodelovanje z vodilnimi tehnološkimi partnerji, kot je podjetje NGEN.

Z osebnim pristopom gradijo zaupanje, so odzivni, transparentni in vedno dostopni.

Celovita podpora tudi po izvedbi, od tehnične podpore do servisnih storitev.

Primer gospodinjstva brez vključene možnosti oddaje viškov v omrežje

Strokovnjaki podjetja ALVIS Solar strankam zagotavljajo energetsko trajnostne in gospodarne rešitve tudi v primerih, ko oddaja viškov električne energije v omrežje, zaradi slabih napetosti na omrežju, ni mogoča. S takšno situacijo se je spopadla njihova stranka, ki sicer letno porabi približno 20 tisoč kWh električne energije.

Foto: ALVIS Solar V podjetju ALVIS Solar so jim svetovali hibridno sončno elektrarno, ki bo letno proizvedla približno 11 tisoč kWh električne energije. Po odšteti subvenciji Borzena je bila cena hibridnega sistema s hranilnikom električne energije 13.171,73 evra.

Glede na trenutne cene električne energije na trgu bo to gospodinjstvo na leto še vedno prihranilo približno 1.980,00 evra, zaradi česar realna povračilna doba znaša približno sedem let. Če bodo cene električne energije v tem času naraščale, kar je vsekakor mogoče pričakovati, pa bo povračilna doba še krajša.

V podjetju ALVIS Solar poudarjajo, da bodo vsa gospodinjstva, ki se odločijo za takšno hibridno sončno elektrarno, kljub temu da nimajo možnosti oddaje viškov v omrežje, imela v prihodnosti še vedno možnost t. i. dinamičnega oddajanja, ki jim bo omogočalo, da oddajo energijo v omrežje glede na trenutne napetosti na omrežju. V tem primeru bodo spet imeli možnost, da se vključijo v sistem Nova doba samooskrbe ter si omogočijo dodatne prihranke in krajšo povračilno dobo.

Showroom prihodnosti – Energetska izkušnja v živo

Vas zanima več o hibridnih sončnih sistemih? V poslovnih prostorih podjetja ALVIS Solar si lahko v živo ogledate interaktivnih showroom, kjer je prikazan celovit in sodoben hibridni sistem sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom.

Nameščeni sistemi podjetja NGEN prikazujejo, kako lahko vsaka gospodinjska ali poslovna enota postane energetsko samozadostna in proaktivna pri upravljanju energije. Obiskovalci lahko tako iz prve roke izvejo, kako deluje platforma SG Connect. Skozi simulacijo si lahko ogledajo, kako SG Connect gospodinjstvom znižuje stroške elektrike in povečuje energetsko varnost.

Foto: ALVIS Solar