Chorchyp in Mišica ustvarila nov slovenski hit, ki bo izšel danes! #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z nekdanjim Exatlonovcem Igorjem Mikičem - Mišico, ki je združil moči z Denisom Porčičem - Chorchypom, posledica tega pa je nova pesem z naslovom Po gasu. To bosta nekdanja tekmovalca rdeče ekipe Exatlona izdala prav danes ob 14.00!

Igor Mikič - Mišica in Denis Porčič - Chorchyp sta sodelovala v oddaji Exatlon, ki ste jo jeseni lahko spremljali na našem programu. Oba sta bila ponosna člane rdeče ekipe, ki se je proti modri borila na poligonih v Dominikanski republiki. Tam pa se je zagrizenima športnikoma porodila tudi ideja, da bi skupaj izdala pesem. Slabe štiri mesece po koncu Exatlona sta Mišica in Chorchyp svojo idejo uresničila, tako da bosta danes ob 14.00 slovenski glasbeni sceni predstavila hit Po gasu.

Igor Mikič - Mišica je naslov pesmi razložil tako: "V življenju je treba vedno dati po gasu, če želiš doseči svoje cilje in uresničiti svoje sanje. Ne smeš biti lenuh, ležati doma in si samo nekaj želeti, treba je vstati in kaj narediti." Mišica je razkril, da je besedilo napisal sam. V splošnem pa gre za motivacijsko pesem z ritmi reggaetona, s katerim želita športnika kot vplivneža pozitivno vplivati na mladino.

