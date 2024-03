V Planici letos z novostjo

V Sloveniji ima status osebe z invalidnostjo približno 8,5 odstotka prebivalcev, torej vsak dvanajsti državljan. Veliko število posameznikov se tako na dnevni ravni težje spopada z vsakodnevnimi izzivi, ki se jih preostali niti ne zavedamo. Prav nevednost in pogosto tudi strah sta razloga, da imajo osebe z invalidnostmi še vedno težave pri vključevanju in so mnogokrat tudi nenamerno odrinjene na rob družbe.

Nove tehnologije in napredek prinašajo razvoj novih pripomočkov za poenostavitev vsakodnevnih opravil in krepitev multimodalne mobilnosti, a ob tem mnogi pozabljajo, da se integracija oseb z invalidnostmi v družbo v pravem pomenu začne z nami.

Vključujoča družba pod Poncami

Ogled velikih športnih tekmovanj osebam z različnimi invalidnostmi pogosto predstavlja velik izziv, ki pa nikakor ni nepremagljiv. Kot dokazujejo tudi dosedanji uspehi slovenskih skakalcev na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih FIS v Planici, je ovire najlažje premagovati skupaj.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tega se zavedajo tudi v Mastercardu, kjer stremijo k ustvarjanju bolj vključujoče družbe in odpiranju javnega prostora za raznolike družbene skupine. S posebno osveženo platformo SharePlanica bodo letos povezali osebe z invalidnostmi, ki jim potovanje do Planice običajno predstavlja prevelik logistični zalogaj, s prostovoljci, ki so pripravljeni deliti prevoz do Planice in jim skupaj z Mastercard omogočiti, da doživijo izjemno navijaško vzdušje slovenskega športnega praznika pod Poncami.

Ustvarjanje doživetij za vse je neprecenljivo

Vključujoča družba pomeni tudi vključujoče dogodke. Pri Mastercardu si tako prizadevajo za vključevanje oseb z invalidnostmi, spoznavanje novih potreb in kolektivno navijanje na športnih dogodkih. S pomočjo platforme SharePlanica bodo letos omogočili prevoz za osebe z invalidnostmi ter tudi udobno druženje na prizorišču dogodka.

Za vse, ki se bodo dogodka udeležili prek platforme SharePlanica.si (voznike, potnike, spremljevalce), bodo na voljo ločena parkirišča in posebne tribune, prilagojene potrebam ljudi z invalidnostmi. Poleg tega bo na dogodku organiziran tudi ekskluziven nabor storitev, ki bo vključeval posebno ponudbo za udobno in prijetno izkušnjo med tekmo.

SharePlanica 2023 Leta 2023 je družba Mastercard v okviru sponzorstva finala svetovnega pokala v smučarskih skokih FIS v sodelovanju s Planico ustvarila car-sharing platformo SharePlanica.si, ki je pomembno prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa dogodka. Na platformi so lahko obiskovalci Planice objavili svoj prevoz ali se objavljenim prevozom pridružili in tako z deljenim prevozom Planici prihranili kar 12 ton ogljičnega izpusta.

Letos sta ambasadorja projekta SharePlanica Igor Mikić in Dominik Lozar

Povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij sta eni od osrednjih poslanstev družbe Mastercard. "V preteklih letih smo z vključujočimi projekti, kot denimo Miza za vsakogar, v okviru katerega je nastal tudi Priročnik za bolj prijazno in vključujoče javno življenje, in Vključujoča predstava Slovenska muska z Ladom Bizovičarjem, že uspešno spodbudili dialog o dostopnosti javnih prostorov in ovirah, ki zadevajo vse javnosti. Zavedamo se, da so tovrstne spremembe dolgoročen proces, a smo prepričani, da lahko z neprestanimi majhnimi spremembami na bolje skupaj naredimo velik korak naprej," je dejal Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija.

Kako sodelovati?

SharePlanica je tudi letos preprosta za uporabo. Objavite svoj prevoz na platformi shareplanica.si in tako delite svoje veselje nad skoki s tistimi, ki si morda tovrstnega doživetja pod planiško velikanko niso predstavljali niti v sanjah. Pri Mastercardu so za vse sodelujoče, tako ponudnike prevoza ko tudi osebe z invalidnostjo ter morebitne spremljevalce, pripravili ugodnosti, ki bodo ogled tekme naredile še prijetnejši.

Oseba z invalidnostjo, spremljevalec in voznik bodo prejeli ekskluziven dostop do za preostale obiskovalce zaprtega dela prizorišča, ponudnik prevoza pa še VIP-parkirišče ter kupon za hrano in pijačo.

Obiščite SharePlanica. Ustvarite doživetje za vse na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih FIS 2024, kar je resnično neprecenljivo®!

Kakšen odziv je pričakovati?

Spoštovanje, strpnost in sodelovanje so pomembne vrednote vsake športne ekipe, ljubezen do športa in pripravljenost priskočiti na pomoč pa povezujeta vse Slovence. Uspešnost projekta je tako praktično zagotovljena.