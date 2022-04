Exatlonca razkrivata: Vsi izzivi so kot en mali poligon Exatlona #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z nekaterimi od udeležencev tekmovanja v oddaji Exatlon, ki so med drugim postali tudi ambasadorji nove Woopove enote v Supernovi na Rudniku. Izzivi tam so po besedah nekdanjih Exatlonovcev precej podobni tistim, ki so jim bili priča med tekmovanjem v Exatlonu, le da se jim tukaj pridružuje še zabava.

Sodelovanje v oddaji Exatlon je tekmovalce izstrelilo med zvezde, posledica tega pa je, da se jim neprestano ponujajo priložnosti za sodelovanje pri novih projektih. Nekdanji Exatlonovci so tako postali ambasadorji nove Woopove enote, ki obiskovalcem ponuja raznovrstne izzive. Aleksandra Podgoršek in Nik Korošec zatrjujeta, da niso preveč zahtevni, a vseeno ne prelahki.

Na drugi strani pa je bil za marsikaterega novopečenega ambasadorja eden najzahtevnejših izzivov v življenju prav Exatlon. Za Nika Korošca to drži. "To je bila ena izkušnja, pri kateri ne veš, kaj pričakovati. Tam smo marsikaj doživeli. Od hrane, do vročine, poligonov …" S tem se je strinjala tudi Aleksandra Podgoršek: "Tudi meni se zdi, da je bil Exatlon izkušnja, ki nas je vse izoblikovala in zelo veliko naučila. Prav gotovo gre za težko izkušnjo, ampak zagotovo tudi za izkušnjo, ki bi jo takoj spet ponovila."

Fizične spretnosti, pamet, premagovanje ovir, skupinsko delo, podpora in sodelovanje so besede, ki opisujejo naloge, ki so jih Exatlonovci morali upoštevati med premagovanjem poligonov v Dominikanski republiki. Prav vse to pa je potrebno tudi pri novih Woopovih izzivih.

"Vsi Woopovi izzivi so kakor en mali poligon Exatlona. Iskreno se mi zdi, da lahko vključiš vse stvari, ki jih potrebuješ tudi pri Exatlonu. Ali moraš teči ali pa sestavljati, vse zajemajo," je pojasnila Aleksandra.

"Ali plezaš ali ciljaš, vse živo. Tako da za Mikiča se bo našla kakšna dobra soba. Po mojem mnenju bodo zanj najboljše sestavljanke, ker je treba malo razmišljati. Brez dvoma," jo je dopolnil Nik. Vsak od priljubljenih športnikov ima namreč v novi Woopovi areni svojo sobo, vsega skupaj pa je za obiskovalce na voljo kar 20 različnih izzivov, ki so razvrščeni v tri različne kategorije. Te so vzdržljivost, logika in spretnost. Več v zgornjem videu.

Oddajo Planet Vau pa lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.