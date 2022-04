Tekmovalec z iskrenostjo močno nasmejal Godlerja #video

Eden tistih, ki mu bo v nocojšnji oddaji uspelo priboriti si priložnost sesti na vroči stol, bo tudi Miloš iz Frankolovega, ki je voditelja Jureta Godlerja že takoj na začetku navdušil s svojimi zelo iskrenimi in precej nepričakovanimi odgovori. V kviz ga je prijavil sin in tekmovalec se je s tem moral strinjati. Nato je še priznal, da so mu naročili, naj na začetku reče, da je prišel po sto tisoč evrov, ker je to nekaj, kar voditelj rad sliši. In Jure Godler res ni skrival navdušenja.

Še bolj mu je bilo všeč, ko je prebral, da je tekmovalec o sebi povedal, da ima rad denar. "Končno en iskren. Jaz tudi, kdo pa ne," se je pošalil. Tekmovalec mu je odgovoril, da se mu zdi, da tisti, ki jih denar ne osrečuje, niso normalni. "Ko te zdravje zapusti, te zapusti, če imaš denar, ali pa če ga nimaš. Zdi se mi, da je še zmeraj lažje trpeti, če imaš nekaj v žepu, kot pa ko imaš prazen žep."

Nato ga je Jure vprašal, ali tudi on, kot vsak upokojenec, nima nič časa. "A ne, jaz ga imam pa, kolikor hočete. Sem si rekel, da če ne bom imel časa v penziji, se bom pa na prvo vejo obesil," je iskreno odgovoril, kar je zelo nasmejalo voditelja. Več v zgornjem videu.

Ali bo tekmovalcu uspelo dobiti glavno nagrado sto tisoč evrov, kot mu je napovedal voditelj Jure Godler, preverite v nocojšnji oddaji.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

