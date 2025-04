Kot so zapisali v podjetju Woop!, prostor, kjer so svoje obiskovalce zabavali od aprila 2022, ne bo več na voljo. Razloga, zakaj se z lokacije na Rudniku priljubljena atrakcija poslavlja, v podjetju Woop! niso navedli, niti ni znano, ali imajo za enoto Woop! Izzivi že pripravljeno novo lokacijo.

Na atrakciji Woop! Izzivi sicer ponujajo 20 različnih nalog v treh različnih kategorijah. Pri nekaterih izzivih je potrebna športna vzdržljivost, pri drugih logično razmišljanje, pri tretjih spretnost.

Na Rudniku bodo Woop! Izzivi odprti do vključno 6. maja, so še sporočili. Zabaviščni center Woop! ima v Ljubljani sicer devet različnih atrakcij, ki se nahajajo v štirih ločenih Woop! enotah, in sicer v trampolin parku, areni, kartingu in že omenjenih izzivih.