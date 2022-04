Eva Boto iskreno: Takrat nisem imela pojma #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s priljubljeno slovensko pevko Evo Boto. Glasna, zabavna in vedno nasmejana Korošica se je javnosti predstavila pred točno desetimi leti, ko nas je na Evroviziji predstavljala s pesmijo Verjamem. Danes je ena najbolj prepoznavnih glasbenic, ki niza hit za hitom. Kako je v teh letih zrasla in kaj vse je ušpičila? Vse to in še več izveste v nadaljevanju.

Z Evo Boto smo se pogovarjali v SiTi Teatru, kjer je imela pred dnevi koncert, s katerim je zaznamovala deset let pevske kariere. Sprva nam je razkrila, kakšna je bila pred desetimi leti: "Otrok sem bila. Takrat sem imela 16 let in nisem imela pojma, kaj delam, kaj šele, da bi vedela, v kaj se spuščam. Ampak mislim, da so me ta leta izkušenj, poznanstev in odrov ter vsega, kar je to prineslo, izoblikovala v osebo, kot sem danes. Zdaj pa samo še rastem in se veselim tega, kaj bo prinesla prihodnost."

Nato nam je Eva razkrila še, kakšna oseba je danes in kako se razlikuje od 16-letnice: "Velika sem še kar 1,80 metra, tako da to se ni ravno spremenilo, ampak pridobila sem več izkušenj, več ljudi sem spoznala. Zdaj imam za seboj krasno ekipo, ki je pred desetimi leti sploh nisem imela. Predvsem pa glasbo doživljam povsem drugače, kot sem jo takrat. Pred desetimi leti sem jo čutila povsem drugače. Takrat verjetno nisem imela pojma, kaj delam. Zdaj pa jo interpretiram na tak način, da se me dotakne."

Pevka je spregovorila tudi o svojih besedilih, za katera meni, da so ji zdaj bolj pisana na kožo. "Jaz sem se v teh letih iskala. Iskala sem neko svojo pot in svoj izraz. Na koncu sem videla, da se je vse skrivalo v meni sami. Jaz sem potem začela leta 2018 sama ustvarjati melodije, ker je čisto drugače, če si v same skladbe vpleten kot avtor," je dodala.

V zadnjem delu pogovora je razkrila, kdo jo je v zadnjih letih največ naučil: "Pri tem veliko vlogo igra moj dober prijatelj in moj producent Žan Serčič. On me je tudi malo brcnil v rit in me spravil delati, zato je tudi nastal moj prvi album, spravil pa me je tudi do tega, da sem sama začela ustvarjati."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20.

