Godler priznal, da zaradi tekmovalca ni mogel spati

Miloš iz Frankolovega je v ponedeljkovi oddaji Milijonar s svojimi izvirnimi izjavami poskrbel za kar nekaj smeha v studiu Milijonarja. S tem pa je navdušil tudi voditelja Jureta Godlerja, ki je zato komaj čakal, da se tekmovalec vrne na vroči stol.

"Ne morem vam povedati, kako zelo sem čakal to epizodo, kajti v prejšnji epizodi je na vroči stol prišel gospod z imenom Miloš Somrak iz Frankolovega, ki je bil tako zabaven in me je tako nasmejal, da sem si rekel, saj niti spati ne morem, tako komaj čakam," je o nocojšnjem prvem tekmovalcu povedal voditelj.

V prejšnji oddaji je Miloš, ki ga je v kviz prijavil sin, pravilno odgovoril na tri vprašanja, nato pa je oddajo prekinila sirena. Kako uspešen bo v nadaljevanju kviza preverite v nocojšnji oddaji.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

