To so znani obrazi, ki bodo kuhali v zadnjem tednu oddaje Riba, raca, rak

Prihodnji teden bodo svoje kuharske sposobnosti v oddaji Riba, raca, rak pokazali še edinstveni Igor Mikič, pevki Alenka Husič in Adrijana Kamnik ter komika Tin Vodopivec in Nejc Špeh. Nov teden kulinaričnih pustolovščin, ki bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo hkrati tudi zadnji pred poletnimi dnevi.

V novem tednu oddaje Riba, raca, rak bo z nami še zadnja skupina priložnostnih kuharjev in kuharic, s katerimi bomo znova obiskali zanimive kotičke Slovenije, spoznavali različne kuharske navade, občudovali njihove mojstrovine in se nasmejali različnim peripetijam iz njihovih kuhinj.

Foto: Planet TV

Že v ponedeljek ob 20. uri bo večerjo pripravil Igor Mikič, ki bo kot po navadi poskrbel za odlično in sproščeno vzdušje. "Prva mišica Ljubljane" je po izobrazbi pravzaprav gastronomski tehnik in je kuharske izkušnje nabiral tudi v Avstraliji, zato se bo v izziv priprave predjedi, glavne jedi in sladice v treh urah podal zelo resno, gledalcem in gostom pa bo predstavil tudi svojo najljubšo sestavino.

Igorja v takšni vlogi še nismo videli, prav tako pa bo v vlogi kuharja pred kamerami prvič stopil komik Tin Vodopivec, ki priznava, da v kuhinji ni najbolj domač. Tin je vegetarijanec, zato bodo morali vsi sodelujoči misliti tudi na to, in čeprav si bo zamislil zelo zahteven meni, bo vse skupaj začinil z veliko mero humorja in iznajdljivosti.

Pevka Alenka Husič nas bo medtem povabila na pojedino na grški način ter pričarala okus poletja, pri kuhi pa ji bosta na pomoč priskočili tudi hčerki. Najdlje pa bodo gostje tokrat potovali na obisk k pevki Adrijani Kamnik, ki bo gostom pokazala, zakaj Koroška velja za dom prijaznih in toplih ljudi. Njena kuha bo po drugi strani malce raztresena, Adrijana pa bo najbolj skušala navdušiti Igorja Mikiča, ki je znan kot zahteven in iskren gost.

Za smeh bo pogosto poskrbel tudi Nejc Špeh, ki bo tako gledalce kot svoje goste povabil na Obalo in pričaral res prijeten večer, v katerem bomo spoznali, kaj je pri skupnih obedih pravzaprav najbolj pomembno: povezovanje ljudi. Prav ta misel lepo sklene oddajo Riba, raca, rak, skozi katero sta nas spremljala Klemen Bunderla in kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič ter nam skupaj s sodelujočimi pričarala zabavne večere, polne povezovanja ob dobri hrani in prijetnem druženju.

Zadnji teden oddaje Riba, raca, rak bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

