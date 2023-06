Ste vedeli, kaj je po izobrazbi Damjan Murko? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damjan Murko je goste že večer, preden so ga obiskali na domu, prosil, ali lahko pridejo na večerjo elegantno oblečeni. Pripravil jim je namreč prav posebno VIP-večerjo, ki jo je še dodatno popestril s skrbno izbranimi elementi, ki so temo večerje samo podkrepili.

Med pripravo glavne jedi pa je Katayo zanimalo, kakšno izobrazbo ima Damjan Murko. Razkril je, da je slaščičar, kar je Katayo povsem osupnilo. Na samem pa je pevec to še podrobneje pojasnil: "Po izobrazbi sem slaščičar konditor, kar pomeni, da nisem samo slaščičar, ki peče torte ali piškote, kot si včasih predstavljajo. Konditor je dodana vrednost tega, kar pomeni, da je tukaj še en poseben izpit iz tega estetskega vidika. Mislim, da sem jaz iz šole odnesel samo estetski vidik."

Med pripravo glavne jedi je za velik zaplet poskrbela njegova mačka, ki je skočila na kuhinjski pult in za trenutek pospešila pevčev utrip srca. Dih je nekoliko zastal tudi Katayi, ki pa jo je bolj skrbelo: "Zdaj si pravzaprav bolj želim izvedeti, kakšne slaščice lahko on ustvari glede na to, da je slaščičar. Ali nas je nategnil?"

Če to zanima tudi vas, ne zamudite nocojšnje epizode ob 20. uri, ki bo poleg tega odgovora postregla tudi s salvami smeha, manjkale pa ne bodo niti solze. Ne zamudite!

