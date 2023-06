Bilo je tako dobro, da si je morala odpeti gumb #video

Andreja Košir se je odločila, da bo za svoj trihodni meni izbrala jedi, ki jih v življenju še ni pripravljala. Za glavno jed je tako pripravila kapesante na posteljici cvetačnega pireja, s prilogo iz graha in doma narejenih grisinov. Ker je školjke pripravljala prvič, jo je seveda zanimalo, ali se zdijo njenim gostom dobre.

Miha ji je zatrdil, da so vrhunske, tako on kot Damjan Murko pa nista mogla skrivati navdušenja nad samo kombinacijo sestavin v glavni jedi. "Za prste oblizniti," ni Miha skoparil s komplimenti. Zelo navdušena pa je bila tudi Kataya, ki je pri Andreji doma tokrat pridno pojedla vse, kar ji je gostiteljica pripravila, po glavni jedi pa potarnala: "Jaz sem pa kar pretiravala. Si bom morala spet gumb odpeti."

Nad tem razkritjem pa ni bil najbolj navdušen Damjan Murko, ki je sarkastično pripomnil: "Hvala za to informacijo. Potrebovali smo jo." Vseeno pa je bil štajerski slavček v splošnem bolj zadovoljen z njenim vedenjem za mizo, saj je dejal: "Zanimivo, da smo danes vsi jedli in da v določenih trenutkih ni bilo težav − ne boste verjeli − celo z našo drago Katayo."

Vsi gostje, vključno z Andrejo, so jo nato za mizo pohvalili, da je tokrat res pridna, ker je vse pojedla, pa še sendviča si ni prinesla. "Ker zaupam v tvoje sposobnosti," ji je odvrnila Kataya, Miho Hercoga pa je ob tem v smehu prosila, naj ji ne zameri za to izjavo.

Pričakovanja gostov so bila visoka in Andreja jih je več kot izpolnila. Že med postrežbo jedi je po čistih krožnikih ugotavljala, da so bili gostje zadovoljni in da ji gre dobro, kar pa so potrdile tudi njihove ocene, saj ji je vsak namenil petico.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode kriminalne dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.