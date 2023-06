Miha Hercog: Danes sem odkril novo plat sebe #recept

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, se je kot drugi v tem tednu za štedilnikom preizkusil Miha Hercog, ki je priznal, da še nikoli ni kuhal za koga drugega razen zase. Na koncu je bil zadovoljen, da je večerja uspela in da mu je uspelo navdušiti goste. "Danes sem odkril novo plat sebe, za katero mislim, da se jo izplača malo negovati oziroma se malo bolj poglobiti vanjo, jo nadgraditi."

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil Miha Hercog, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako so gostje ocenili njegovo pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: trisrčnica (hobotnica v solati)

Foto: Planet TV

Sestavine:

hobotnica (ena velika za pet ljudi)

domači vinski kis

0,5 dl olivnega olja

fino nasekljan rožmarin

por

skrivnostna sestavina

limona

Priprava:

Zamrznjeno hobotnico damo v osoljeno vodo, v kateri jo kuhamo tri ure in pol, da se primerno zmehča. Med kuhanjem dodamo domači vinski kis. V ponvi zavremo olivno olje ter vanj dodamo rožmarin, por in poljubne začimbe. Na srednjem ognju mešamo deset minut. Po kuhanju hobotnico narežemo in prelijemo z oljem. Postrežemo jo z rezino limone in svežim kruhom.

GLAVNA JED: medaljončki z vražjimi biseri (svinjski medaljoni v naravni omaki s krompirjevimi svaljki)

Foto: Planet TV

Sestavine:

svinjska ribica

šampinjoni

por

maslo, olje

smetana za kuhanje

belo vino

poper

krompirjevi svaljki

Priprava:

Svinjski ribici obrežemo vso odvečno maščobo. Potem jo po dolžini narežemo na širše medaljone, široke od štiri do pet centimetrov. Omako lahko pripravimo vnaprej - na ponvi raztopimo maslo in olje, popečemo por in šampinjone. Dodamo dve veliki žlici belega vina in cel poper ter še malo podušimo. Meso popečemo na mešanici masla in olivnega olja, dokler ni zlato zapečeno z vseh strani. Prestavimo v ponev z omako in na kratko podušimo, da se okusi premešajo. Predpripravljene krompirjeve svaljke popečemo na maščobi po izbiri in postrežemo kot prilogo. Po okusu dodamo začimbe in sir za dekoracijo.

SLADICA: sladki šepet (tiramisu)

Foto: Planet TV

Sestavine:

kava

12 jajc

6 žlic sladkorja

maskarpone

bebi piškoti

kakav

Priprava:

Skuhamo kavo in pustimo, da se ohladi. Ločimo rumenjake od beljakov. Iz beljakov stepemo čvrst sneg. Sladkamo. Dodamo maskarpone in ga umešamo v sneg. Piškote namočimo v kavi in jih prelomimo na pol, da jih lahko serviramo posamično v kozarčkih. Zlagamo plasti piškotov in jajčne kreme, dokler nismo zadovoljni, na koncu pa posujemo s kakavom. Postavimo v hladilnik za minimalno eno uro in postrežemo hladno.

Znani Slovenci in Slovenke v oddaji Riba, raca, rak nakupujejo v trgovini Jager. Vsi izdelki so vam na voljo v njihovih trgovinah po Sloveniji.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V svoje kuhinje nas bodo ta teden povabili Damjan Murko, Kataya, Miha Hercog ter exatlonovca Andreja Košir in Franko Bajc.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.