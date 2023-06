Murko je svoje goste šokiral že ob sprejemu #recept

Kot zadnji v petem tednu oddaje Riba, raca, rak si je kuharski predpasnik nadel Damjan Murko. Gostje so pričakovali, da bo finalni večer nekaj posebnega in štajerski slavček je za prvi šok poskrbel že ob njihovem prihodu, saj je gostom vrata odprl butler, sam pa jih je pričakal oblečen zgolj v haljo. Gostje so mu za večer namenili skoraj popolno oceno 19 točk.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil Damjan Murko, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako je bil videti sprejem gostov, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Sladka rukola

Sestavine:

rženi kruhek

200 g puste skute

200 g salame piščančje prsi

2 kivija (olupljena in narezana na kolobarje)

200 g rukole

Navodila:

Kruhke narežemo na tanko in jih bogato obložimo s pusto skuto, kivijem, salamo in rukolo.

GLAVNA JED: Plešoči zavitki

Sestavine:

5 puranjih zrezkov

gorčica

300 g pršuta

250 g edamca

parmezan

0,5 l sladke smetane

zmrznjena zelenjava po želji

350 g starega kruha ali žemelj

2 žlici olja

1 čebula

majhen šopek svežega peteršilja

2 jajci

250 ml mleka

sol in mleti poper

2−3 žlice moke (po potrebi)

Navodila:

Zrezki: Puranje zrezke dobro pretolčemo, posolimo in popopramo. Premažemo z gorčico, obložimo z na tanko narezanim pršutom in sirom ter zvijemo v zvitke in prebodemo z zobotrebci, da fiksiramo zvitke pred toplotno obdelavo. Na ponvi segrejemo olje in zvitke popečemo enakomerno z vseh smeri. Ko so popečeni, jih zalijemo s smetano in pustimo na majhnem ognju, da se sušijo. Zmrznjeno zelenjavo segrejemo in brokoli poparimo. Na koncu dodamo malo masla in premešamo.

Priloga: Kruhove rulade iz kruha, jajca, mleka, soli in peteršilja so bile pripravljene vnaprej in samo skuhane v aluminijasti foliji. Kruh narežemo na majhne kocke. Čebulo olupimo in jo drobno sesekljamo. Na segreti maščobi jo posteklenimo, nato pa odstavimo in počakamo, da se ohladi. V skledi z ročno metlico zmešamo jajca, mleko, poper in sol. Zmes prelijemo po kruhu, zmešanem s čebulo, in s kuhalnico dobro premešamo. Če se nam zdi zmes preveč suha, prilijemo še malo mleka. Dodamo peteršilj in z rokami pregnetemo, da dobimo kompaktno zmes. Maso oblikujemo v štruco (rulado), ki jo zavijemo v vlažno kuhinjsko krpo (prtič) ali prozorno folijo in kuhamo v osoljenem kropu od 15 do 30 minut (odvisno od debeline).

SLADICA: Mrzli greh

Sestavine:

300 g sladoleda

stepena sladka smetana

5 banan

Navodila:

Banano razrežemo na pol, prekrijemo s sladoledom in smetano ter postrežemo.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nov teden prinaša nove obraze, ki bodo pokazali svoje kuharske spretnosti.

