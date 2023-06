Filmska premiera meseca je animirani film Pri Addamsovih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 20. uri bo na Planetu animirani film Pri Addamsovih, ki bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, v nedeljo pa bosta za akcijo poskrbela Liam Neeson in Gerard Butler – prvi z Ledenim maščevanjem, drugi pa s Padcem Olimpa.

Od ponedeljka do petka ob 20. uri se na Planetu zabavamo ob kulinarični pustolovščini Riba, raca, rak, ob koncih tedna pa za dobro družbo na Planetu skrbijo odlični filmi.

V soboto, 17. junija, bo ob 20. uri na Planetu animirana črna komedija Pri Addamsovih (The Addams Family), ki prikazuje življenje dobro znane družine Addams in je Planetova filmska premiera meseca. Družina tokrat spozna pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravlja na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki. Zabava ob peripetijah simpatično temačne družine je zagotovljena!

Foto: promocijsko gradivo

Filmski kritiki so pohvalili predvsem odlično animacijo, film pa je bil zelo uspešen tudi v kinoblagajnah, saj je ob 24-milijonskem proračunu s predvajanjem po svetu zaslužil več kot 200 milijonov ameriških dolarjev.

Na Planetu bomo predvajali sinhronizirano različico filma, svoje glasove pa so likom posodili Iva Krajnc Bagola (mama Morticia), Uroš Smolej (oče Gomez), Lija Trunkelj (hčerka Sreda), Rok Suhadolc (sin Pugsley) in drugi.

Pri Addamsovih bo na sporedu v soboto ob 20. uri, ponovitev pa bo v nedeljo ob 15.15. Po filmu Pri Addamsovih bo v soboto ob 21.30 na Planetu še kultna Blondinka s Harvarda (Legally Blonde), akcijsko nedeljo pa bo ob 20. uri zaznamoval Liam Neeson s trilerjem Ledeno maščevanje (Cold Pursuit), ob 22. uri pa še Gerard Butler z akcionerjem Padec Olimpa (Olympus Has Fallen).

