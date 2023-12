Premiera meseca je uspešnica Bostonski heroji

Tudi ta konec tedna vas na Planetu čakajo odlični filmi. V soboto ne zamudite animirane uspešnice Pri Adamsovih (The Addams Family) in komedije Začaran (Bedazzled), v nedeljo pa si boste premierno na slovenskih televizijah ogledali filmsko uspešnico, posneto po resničnih dogodkih ob bombnem napadu med bostonskim maratonom Bostonski heroji (Patriots Day). Sledil bo še kriminalni triler Niti besede (Don't Say a Word).

V soboto ob 20. uri bo na Planetu animirana črna komedija Pri Addamsovih (The Addams Family), ki prikazuje življenje dobro znane družine Addams. Družina tokrat spozna pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravlja na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki.

Na Planetu bomo predvajali sinhronizirano različico filma, svoje glasove pa so likom posodili Iva Krajnc Bagola (mama Morticia), Uroš Smolej (oče Gomez), Lija Trunkelj (hčerka Sreda), Rok Suhadolc (sin Pugsley) in drugi.

Ob 21.45 vas čaka še romantična komedija Začaran (Bedazzled) z Brendanom Fraserjem in Elizabeth Hurley. Film govori o Elliotu, ki je sramežljiv računalničar, že štiri leta zaljubljen v sodelavko Alison, a ta sploh ne ve, da obstaja. Zapeljiva hudičevka mu podari sedem želja, da bi osvojil dekle svojih sanj.

V zameno pa zahteva njegovo dušo. Elliot si med drugim zaželi, da bi bil dva metra visok košarkarski zvezdnik, bogat, vpliven mož in ljubeč moški. Toda hudičevka vsako od njegovih želja seveda priredi po svoje.

V nedeljo ob 20. uri si boste v premieri meseca lahko ogledali film Bostonski heroji (Patriots Day), ki ga odlikuje odlična filmska zasedba z Markom Wahlbergom, Johnom Goodmanom, J. K. Simmonsom, Kevinom Baconom in Michelle Monaghan na čelu. Zgodba filma spremlja resnične dogodke, ki so se zgodili 15. aprila 2013 v času bostonskega maratona, ko sta eksplodirali bombi, postavljeni blizu cilja. Zgodbo pripovedujejo resnični ljudje, ki so tistega dne sodelovali pri reševanju žrtev in pri iskanju storilcev. Ed Davis (John Goodman), policijski načelnik Bostona, je odigral ključno vlogo v iskanju bratov, ki sta bila kriva za napad.

V bombnem napadu je umrlo pet oseb, vključno z osemletnim dečkom. Bombi sta bili postavljeni v ekonomloncih, polnih žebljev. En od policistov je nekaj dni po napadu umrl zaradi poškodb, ranjenih pa je bilo več kot 260 oseb. Eden od napadalcev, Tamerlan Carnajev, je umrl v strelskem obračunu s policijo, njegovega brata Džoharja pa so aretirali dan po napadu. Mark Wahlberg igra Tommyja Saundersa, bostonskega policista, ki je sodeloval pri glavnem delu preiskave, Michelle Monaghan pa njegovo ženo Carol Saunders.

V nedeljo ob 22.20 vas na Planetu čaka še kriminalni triler Niti besede (Don't Say a Word) z Michaelom Duglasom in Brittany Murphy. Leta 1991 tolpa tatov ukrade redek dragi kamen, a dva člana izmakneta kamen vodji tolpe Patricku in izgineta.

Deset let pozneje zdravi ugledni psihiater Nathan Conrad hčerko enega od roparjev, moteno mladenko Elisabeth. Ko je Patrick izpuščen iz zapora, ugrabi Nathanovo hčerko, zato mora Nathan od Elisabeth izvedeti skrivno številko, s pomočjo katere bo Patrick našel dragi kamen.

