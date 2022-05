Janko bo Monji spet pognal kri po žilah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, bo Monja nocoj prvič vozila traktor. Kljub začetnemu strahu se bo odlično odrezala, ne ona ne Janko pa ne bosta mogla skrivati navdušenja nad to edinstveno izkušnjo.

Janko se je na svojem posestvu odločil, da bo Monjo naučil voziti traktor. Monja bo sprva glede tega sicer malce skeptična in prestrašena. A mož jo je s spodbudnimi besedami le spravil na traktor, s katerim se bosta zapeljala na krajši krog.

Monja je s pomočjo Jankovih navodil hitro osvojila, kako se vozi traktor, s tem pa Janka izjemno navdušila. "Ženska obvlada," bo povedal, dodal pa tudi, da bo morala ženska, ki bo ljubezen njegovega življenja, to nujno znati.

Na drugi strani je Monja že med vožnjo vzklikala: "Noro," vzhičenje pa ne bo popustilo tudi po sestopu s traktorja, ko bo Janka od zadovoljstva kar objela.

"Tole je bilo pa čisto hudo, res! Mislim, noro! Jaz sem še zdaj polna adrenalina. Priznam, ko sem se usedla gor, me je bilo strah, ampak Janko je bil zraven in vse mi je povedal, tako da super. Iz srca sem mu hvaležna za to izkušnjo," je priznala Monja.

Zakonca sta si iz epizode v epizodo videti precej bolj domača. Se morebiti obeta kakšna prelomnica tudi v njunem odnosu? Kaj pa se bo dogajalo preostalim zakoncem? Odgovore vam prinaša ogled današnje in prihodnjih epizod šova Poroka na prvi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.