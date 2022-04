Sandi kljub težkemu tednu ne bo obupal nad Kate #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, smo pare spremljali na že četrti ceremoniji zaobljub. Pred strokovnjake sta sedla tudi Kate in Sandi, ki sta izgledala precej bolj vesela kot na prejšnjih ceremonijah. Sandi je vseeno imel zelo naporen teden, saj je nenehno poslušal stvari o Kate in njenem dopisovanju. Po težki dilemi pa se je vseeno odločil, da ji da še eno priložnost.

Sandi je strokovnjakom sprva povedal, da se je odnos med njim in Kate začel po njihovem obisku izboljševati. "Ta teden je prišla tudi do mene in se mi opravičila, zaradi česar sem bil zelo srečen in vesel," je priznal Sandi. Kate je nato povedala, da sta sodelovala tudi pri kuhinjskih opravilih, strokovnjaki pa so izpostavili, da sta oba videti precej bolj vesela.

Sandi je nato Kate pohvalil, da se zdaj čiščenja loteva tudi sama od sebe, pohvale pa je namenil tudi Jankotu, ki mu je dal odličen nasvet: "Da se moram sprostiti, sicer bom še zbolel zaradi tega. Vsa čast, saj sem se res prepustil toku in začel uživati. Danes sem kot nov človek."

Kate je nato razkrila, da v šovu ostaja, ker jo zanima, kako lepa zgodba iz tega še lahko nastane, in ker želi pokazati, kako dobra oseba je, ter dokazati, da je vredna truda.

Sandi je priznal, da je bil v težki dilemi, kaj naj stori, ampak ker je Kate ravno začela graditi mostove, se je odločil, da bo vseeno tudi on ostal v eksperimentu. Več v zgornjem videu.

Tudi vsi ostali pari so se odločili ostati v eksperimentu vsaj še teden dni.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

