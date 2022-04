Pestro dogajanje v šovu: "Sanelo so morali odpeljati" #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, se bodo pari udeležili četrte skupne večerje, na kateri bo prav gotovo ena bolj zanimivih tem moški in ženski večer, ki sta minila v znamenju pogovorov o Kate in zloglasnem dopisovanju s preostalimi udeleženci šova. "Sanelo pa so morali odpeljati," je o dogajanju na ženskem večeru povedala Nina.

Med pripravami na večerjo sta o dogajanju na ločenih zabavah fantov in deklet govorila tudi Anže in Hajdi. Anže je Hajdi razkril, da je Andraž priznal, da je šel h Kate na masažo. "Ti si pa imela težavo z mano in me celo želela zapustiti, četudi sem si s Kate samo pisal. Tako da nisem jaz najslabši. Andraž je bolj zaj***n kakor jaz." Hajdi kar ni mogla verjeti njegovim besedam.

"Če bi jaz šel na masažo, bi ti mene ubila. Jaz ne bi preživel tega," se je nato pošalil Anže, Hajdi pa se je z njim strinjala.

"Takrat ti ne bi bil več med živimi. Takrat ti ne bi oprostila. Rekla bi ti samo adijo." V izjavi je vročekrvna Hajdi dodala, da je zanj bolje, da ni imel nič s Kate. "Ker bi ga sicer vrgla čez balkon in ne bi bil živ. Ni pogojev. V tem primeru bi samo pobrala svoje stvari in šla. Ali pa pobrala njegove in mu dejala, naj gre h Kate.”

Tudi Domen in Nina sta govorila o dogajanju na druženjih dan prej in da je bila ena glavnih tem prav masaža, ki jo je bil od Kate deležen Andraž. Zaradi tega, naj bi bila Sanela, ki naj bi tudi nekoliko pregloboko pogledala v kozarec, precej nastrojena proti Kate.

Nina je še povedala, da je bila na ženskem večeru priča več različnim scenam, med drugim tudi joku. “Sanelo so morali odpeljati,” je še razkrila svojemu možu. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako se bo razpletla skupna večerja parov in kako bo dogajanje vplivalo na nadaljnje odnose med njimi, preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

