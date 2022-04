So igralki res všeč kosmati moški? #video

V oddaji Leta štejejo, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se nazadnje v ugibanju let preizkusili igralka Nina Ivanič in njena sestra Maja. Vmes je voditelj Nino povprašal, ali so ji res všeč kosmati moški. Nina je bila sprva začudena, naposled pa je s svojim odgovorom le razkrila, da ...

Voditelja Klemna Bučana je med oddajo Leta štejejo zanimalo, kako se je v teku let spreminjal okus za moške pri tokratnih tekmovalkah – Nini Ivanič in njeni sestri Maji. Slišal je namreč, da Nini dopadejo kosmati, zato jo je o tem direktno povprašal. Nina je bila sprva izjemno začudena, ko pa ji je voditelj pojasnil, da ima v mislih kurente, se je pomirila in mu odgovorila:

"Nisem še slišala, da bi bil kurent kosmat. Je robusten, težek, zastrašujoč in vesel, kosmat pa ne, zato si me malo zmedel. Ampak da, kurenti so mi zelo všeč, sploh ko snamejo masko." Sestra jo je dopolnila, da imajo kurenti res dobro energijo, naposled pa razkrila, da je bil tudi sestrin mož kurent, ob tem pa dodala: "Tudi on je zastrašujoč, a hkrati mehka dušica."

Slabemu začetku je sledil dober konec!

Sestri, ki sta priznali, da se sicer pogosto spreta, sta že v prvem poskusu ugibanja let dokazali, da je res tako. Že pri prvi tekmovalki namreč nista našli najboljšega ujemanja in pri njeni starosti zgrešili za kar deset let.

Naposled pa sta se sestri zbrali in kar pri dveh tekmovalcih zapored uganili njuno pravilno starost. Naposled sta sicer storili manjšo napako, ampak v finale sta vstopili s 14 tisoč evri. V finalu sta naposled v prvem poskusu sicer spet zgrešili, pri drugem pa pravilno ugotovili in pridobili še 400 evrov bonusa. Domov sta se tako odpravili z 10.900 evri.

Kviz Leta štejejo je na Planetu na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.