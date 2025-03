Slovenska igralka Nina Ivanič je na svojem profilu na Instagramu delila fotografije svojega poročnega dne izpred 25 let in z objavo obeležila srebrno obletnico poroke.

"Ob taki lepi srebrni obletnici poroke moram obeležiti spomine. Hvala vsem za lepe čestitke. Zdaj pa žur do jutranjih ur," je ob deljenju poročnih fotografij izpred 25 let zapisala 53-letna gledališka in filmska igralka Nina Ivanič, ki je s svojim možem Matjažem Repom nedavno obeležila srebrno obletnico poroke.

Za obletnico na Zanzibar in v Tanzanijo

S partnerjem Matjažem sta se poročila 18. marca leta 2000 na Bledu, cerkveni obred pa je potekal na Blejskem otoku. Nevesta je nosila čipkasto belo obleko in bel plašč, ženin pa preprosto črno moško obleko s širokim razporkom. Oba zakonca sta se strinjala, da je bil to eden najlepših dni v njunem življenju, so poročale Slovenske novice.

Ženin je nevesto na poročni dan tudi nesel po stopnicah na Blejski otok, kjer sta si izmenjala zaobljube. Ob obletnici pa sta si zakonca Rep Ivanič januarja že podarila potovanje v Tanzanijo in na Zanzibar ter obiskala tudi safari.

Kot je povedala igralka, so za uspešen zakon potrebni dobri medsebojni odnosi in tudi to, da človek kdaj potrpi. "Človek je bitje, ki raste, se spreminja in zori prek odnosov. Ti niso preprosti. Kdaj moraš kaj potrpeti, se ugrizniti v jezik, narediti korak nazaj, se prilagoditi in sprejeti kompromise," je še povedala za Slovenske novice.

Skupaj imata zakonca dva odrasla sinova, Luko in Miho Repa.

