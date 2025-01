Igralka Nina Ivanič si je na oddaljenem otoku Zanzibar pričarala poletje in se svojim sledilcem javila z dopusta, ki ga preživlja v družbi moža Matjaža Repa.

"Lahko bi bil pesek še bolj bel, morje bolj turkizno, palme in sončni zahodi dih jemajoči, najlepše na Zanzibarju so nasmejani, odprti in prijazni domačini. Jumbo, Caribu," je ob fotografijah z Zanzibarja, kjer se ozračje v tem času segreje tudi do 31 stopinj Celzija, zapisala priljubljena gledališka in filmska igralka, ki je navdušila že v številnih televizijskih serijah in predstavah na odrskih deskah.

Igralka, kot je razvidno iz fotografij, več kot očitno uživa ob tamkajšnjih peščenih plažah, barviti in sočni hrani ter prijetnem in toplem podnebju.

Še pred obiskom priljubljenega otoka je Ivanič obiskala tudi safari na celinskem delu Afrike, saj si je v Tanzaniji ogledala številne divje živali in se družila s tamkajšnjimi domačini.

Sanjski otok Zanzibar sicer slovi kot otok začimb. Leži v Indijskem oceanu, le okoli 50 kilometrov stran od vzhodne afriške obale, in spada pod barvito afriško državo Tanzanijo.

