Grčija ponuja vse, kar si lahko zaželite – od mirnih kotičkov za sprostitev, nepozabnih družinskih počitnic, do romantičnih trenutkov in celo divjih noči pod zvezdami. S svojo bogato zgodovino, dih jemajočo arhitekturo, osupljivimi plažami in pristno gostoljubnostjo je to dežela, ki očara prav vsakega obiskovalca.

Grčija navdušuje tudi s svojo kulinariko. Sveže ulovljena morska hrana, solate z zrelimi paradižniki in olivami, tzatziki, souvlaki in seveda grška musaka – vse to lahko okusite ob kozarcu lokalnega vina ali ouza.

Foto: Shutterstock

Grški otoki so sopomenka za poletno sprostitev

Z več kot šest tisoč otoki in otočki, od katerih jih je naseljenih nekaj več kot 200, Grčija ponuja raznolikost, ki zadovolji še tako zahtevnega popotnika. Tukaj boste našli peščene plaže s turkiznim morjem, skalnate obale z veličastnimi razgledi, slikovite ribiške vasice in arheološka najdišča, ki pripovedujejo zgodbe antične preteklosti.

Foto: Shutterstock

Letos imate priložnost raziskati številne grške otoke, kamor vas čarterski poleti iz Ljubljane popeljejo hitreje in udobneje kot kadarkoli prej. Med najbolj priljubljenimi sta Kreta in Rodos, ki zaradi izjemne lepote, raznovrstnih možnosti za aktivnosti, vrhunske kulinarike in različnih možnosti za nastanitev vedno znova navdušujeta slovenske turiste.

Kreta – otok bogov in mitov

Osupljiv pogled na laguno Balos s turkizno vodo Foto: Shutterstock

Kreta, največji grški otok, je prava mešanica kulture, narave in zgodovine. Ponuja številne znamenitosti, med katerimi izstopa antična palača v Knososu. Tukaj lahko občudujete ostanke minojske civilizacije, ene najstarejših v Evropi, in se sprehajate po ulicah, kjer je zgodovina še vedno živa.

Poleg zgodovinskih zakladov Kreta ponuja osupljive naravne lepote. Plaže, kot so Elafonisi z rožnatim peskom, Balos z laguno turkizne barve in Vai, obkrožena s tropskimi palmami, sodijo med najlepše v Evropi.

Plaža Elafonisi velja za eno najlepših v Evropi. Foto: Shutterstock

Otok pa ni samo raj za ljubitelje morja – Narodni park Samaria, ki se ponaša z najdaljšo in eno najožjih sotesk v Evropi, je pravi izziv za pohodnike, ki si želijo raziskovati neokrnjeno naravo in srečati znamenitega divjega kozoroga kri-kri.

Narodni park Samaria Foto: Shutterstock

Kreta ponuja tudi vrhunske nastanitve, od luksuznih hotelov do družinskih apartmajev, kar omogoča brezskrbno bivanje za vse vrste popotnikov.

Obiščite enega najbolj sončnih otokov v Sredozemlju in uživajte v dolgih peščenih plažah, osamljenih zalivih, tišini divjih sotesk, slikovitih mestih, osamljenih gorskih vasicah in starodavnih kulturnih znamenitostih. Tu lahko prav zares vsak najde nekaj zase: izbirate lahko med resorti z bogato infrastrukturo, majhnimi penzioni z grško pristnostjo ter vsem, kar je vmes. Vsak petek med 23. majem in 31. oktobrom bo z ljubljanskega letališča poletelo letalo proti grškemu otoku Kreta. Rezervirajte si svoje mesto!

Rodos: otok sonca in vrtnic

Foto: Shutterstock

Rodos, znan kot otok boga sonca Helija, je pravi dragulj med grškimi otoki. S svojimi 270 sončnimi dnevi na leto in edinstveno mešanico zgodovine, narave in gostoljubja ponuja nepozabne počitnice. "Otok vrtnic", kot ga tudi imenujejo, vas bo očaral z dolgimi peščenimi plažami, slikovitimi zalivi in zgodovinskimi znamenitostmi, ki so prava paša za oči.

Eden najbolj ikoničnih krajev na otoku je vasica Lindos, ki jo krasi ena najlepših akropol v Grčiji. Nad belimi hiškami, ki se stiskajo v ozkih ulicah, se dviga mogočna trdnjava, kjer štiri tisočletja zgodovine pripovedujejo zgodbe o preteklosti. Obiskovalce poleg zgodovinskih zakladov navdušujejo osupljivi razgledi na modro Egejsko morje, ki s te točke ponuja prav poseben občutek spokojnosti.

Pogled na vasico Lindos Foto: Shutterstock

Sprehod po tlakovanih ulicah starega mestnega jedra Rodosa, ki je pod Unescovo zaščito, vas popelje v srednji vek, ko so otok obvladovali vitezi. Med vrhunci ogleda je Palača Velikega mojstra. Ob večerih pa mesto očarljivo zaživi v čarobni svetlobi laterne.

Poleg plaž in mestnega vrveža Rodos skriva tudi neokrnjeno naravo. Dolina metuljev, Petaloudes, je pravi raj za ljubitelje narave. Od konca junija do septembra se dolina odene v pisane barve tisočih metuljev, ki jo naselijo.

Dolina metuljev Foto: Shutterstock

Čeprav je za obisk Rodos primeren skozi vse leto, je idealen čas za tiste, ki ga želite raziskovati, spomladi ali jeseni, ko so temperature prijetnejše, medtem ko je sezona kopanja in vodnih športov vse od pozne pomladi do zgodnje jeseni. Pri Sončku si lahko te dni zagotovite First Minute počitnice na Rodosu!

Zakaj izbrati Grčijo za naslednje počitnice?

Grčija ni le destinacija, temveč izkušnja, ki vas bo obogatila in sprostila. Slovenci imamo to srečo, da so grški otoki z lahkoto dosegljivi. Čarterski leti iz Ljubljane omogočajo hitro in udobno potovanje, redne linije pa odpirajo vrata še širšim možnostim raziskovanja.

Obiščite spletno stran, kjer boste našli več informacij o grških otokih. Na voljo so vam tudi številne ugodne ponudbe, ki vključujejo letalske karte, namestitve in dodatne storitve, da bo vaše potovanje zares nepozabno in brezskrbno. Že danes rezervirajte svoje naslednje počitnice!

Poleg Krete in Rodosa Grčija ponuja številne druge očarljive otoke, ki vas bodo navdušili z edinstvenim šarmom in doživetji.

Santorini je raj za romantične počitnice. Slovi po osupljivih belih hišah z modrimi kupolami, slikovitih sončnih zahodih in vulkanski pokrajini.

Santorini Foto: Shutterstock

Kefalonija , največji jonski otok, navdušuje s sanjskimi plažami, kot sta znamenita Myrtos in plaža Xi, ter naravnimi čudesi, kot je jama Melissani. Njene slikovite in neokrnjene vasice ter lepota pokrajine so še bolj osupljive, kot jih prikazujejo razglednice in prizori iz filma Corellijeva mandolina.

Znamenita oranžna plaža Xi na otoku Kefalonija Foto: Shutterstock

Zakintos slovi po mehkih peščenih plažah, svetovno znani plaži Navagio, dih jemajočih pokrajinah in živahnem nočnem življenju. Poleg turkiznih voda boste tu našli slikovite vasice, samostane in naravo, kjer gnezdi ogrožena morska želva glavata kareta. Otok ponuja popolno kombinacijo sprostitve, raziskovanja in zabave.

Plaža Navagio, Zakintos Foto: Shutterstock

Krf , najbolj zeleni otok Grčije, navdušuje z oljčnimi nasadi, romantičnimi pohodniškimi potmi in očarljivim beneškim mestom. Ljubitelji kulture bodo odkrili cerkve, samostane in bizantinske freske, narava pa bo očarala prav vse obiskovalce.

Kanal ljubezni je znamenita naravna znamenitost na severozahodu otoka Krf. Gre za edinstveno oblikovano obalno formacijo, kjer sta veter in sonce izklesala apnenčaste skale in tako ustvarila ozke kanale, zalivčke in votline. Ta kraj slovi po svoji osupljivi lepoti in kristalno čistem morju. Kanal je priljubljena destinacija za romantične izlete in sproščujoče kopanje v mirnem turkiznem morju. Foto: Shutterstock

Samos navdušuje s slikovitimi vasmi, kot so Kokkari, Pitagorion in Karlovassi, čudovitimi plažami ter zeleno pokrajino. Ponaša se z antičnimi zakladi, kot sta svetišče Heraion in tunel Eupalinos. Poleg kopanja in raziskovanja vasic otok ponuja odlične pohodniške poti, ki vodijo do slapov in skritih zalivov.

Pogled na ribiško vas Kokkari s čudovito plažo. Foto: Shutterstock

Karpatos ostaja turistično neodkrit dragulj in očara z naravnimi lepotami, eksotičnimi plažami in kristalno čisto vodo. Tradicionalne vasi, kot so Olympos, Menetes in Othos, ohranjajo avtentični grški duh. Otok je idealen za treking, z divjim severom in čudovitimi plažami na jugu.

Karpatos Foto: Shutterstock

Kos je popoln otok za počitniški pobeg, kjer vas pozdravljajo dih jemajoči razgledi na Egejsko morje in zaliv Kefalosa. Ponuja številne možnosti za raziskovanje osamljenih zalivov, dolgih peščenih plaž in za uživanje v okusih grške kulinarike. Otok je raj za vodne športe in navdušujoče sončne zahode.

Barvit razgled na ulico na otoku Kos Foto: Shutterstock

Lefkas očara s strmimi klifi, tradicionalnimi vasmi in pristno domačnostjo. Uživate lahko v romantičnih peščenih zalivih, domači grški kulinariki ter čudovitih plažah, kot so Porto Katsiki, Katisma in Egremni. Agios Ioannis in Vassiliki pa sta raj za ljubitelje deskanja.

Plaža Porto Katsiki ob sončnem zahodu Foto: Shutterstock

Skiatos , poznan tudi pod imenom Grški Karibi, očara s turkiznim morjem, čistimi plažami in borovci, ki ustvarjajo pravljično vzdušje. Namesto velikih hotelov ponuja majhne nastanitve, kjer vas pozdravijo z grško toplino. Glavno mesto Skiathos navdušuje z ozkimi ulicami, belimi hišami in pristnim grškim utripom, bližnji Skopelos pa sem privablja vse ljubitelje filma Mamma Mia!.

Panoramski pogled na znameniti rt iz filma Mamma Mia na otoku Skopelos Foto: Shutterstock