Hrvaško mesto uvrstili med najgrše obmorske kraje

Britanski novinarji so izbrali najlepše in najgrše obmorske kraje v Evropi, na seznamu se je znašla tudi Hrvaška.

Britanski časopis Telegraph je na svojem spletnem portalu objavil izbor najlepših in najgrših obmorskih mest v Franciji, Španiji, Italiji, na Portugalskem in Hrvaškem ter v Turčiji in Grčiji.

"Obmorska mesta Velike Britanije so precej mešana druščina," so Britanci najprej priznali v članku in poudarili, da se na njihovi obali najde nekaj absolutnih biserov, pa tudi kraji, ki jih zagotovo ne bi mogli opisati s tem izrazom. "Čez Rokavski preliv je zgodba podobna, imajo obmorske bisere, pa tudi kraje, ob katerih trpi oko," so zapisali in nato objavili izbor najlepših ter najgrših obmorskih krajev v izbranih državah.

Za najlepše so razglasili:

Collioure, Francija

Cap Ferret, Francija

Cefalù, Sicilija, Italija

Camogli, Italija

Comporta, Portugalska

Llafranc, Španija

San Vicente de la Barquera, Španija

Rovinj, Hrvaška

Sitia, Kreta, Grčija

Navpilion, Grčija

Çıralı, Turčija

Na neslavni seznam najgrših obalnih mest v Evropi pa so se uvrstili Monako, Ostia v Italiji, Kemer v Turčiji, La Línea de la Concepción v Španiji, Laganas na grškem otoku Zakintos, Albufeira na Portugalskem in Ploče na Hrvaškem.

Ploče, pristaniško mesto v Dalmaciji, so uvrstili med najgrša obmorska mesta v Evropi. Foto: Shutterstock

"Na približno pol poti med Dubrovnikom in Splitom bi vas ob spektakularni, a naporni obalni cesti Ploče zlahka ukanile, da so pravo mesto za postanek," so v Telegraphu zapisali o edinem jadranskem mestu na seznamu najgrših obmorskih krajev, "v resnici je to propadajoče pristanišče s petrokemičnim terminalom in žitnimi silosi, ki leži ob ustju reke Neretve. Mesto se je razvilo v času Jugoslavije, iz njega vodi železniška proga proti Sarajevu (ta zdaj deluje le poleti in omogoča panoramsko vožnjo po dolini reke Neretve) in uporabna trajektna linija do Trpnja na Pelješcu. Ni pa to kraj, kjer bi se želeli zadržati."

