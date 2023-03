Top destinacije za spomladanski oddih #video

Zakaj bi na počitnice odhajali le poleti, ko pa je pomlad prav tako ali pa še bolj prijetna? Ob morju še ni gneče, v notranjosti se narava prebuja iz zimskega sna in navdušuje s spomladanskim cvetjem, v mestih pa se počasi začnejo polniti ulice in gostinske terase. Kam torej pobegniti za nekaj dni? To so naši predlogi:

Oglejte si še: