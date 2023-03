To je pet najprimernejših mest za življenje na svetu #video

Vsako mesto ima svoj čar, a katera so tista, ki so najboljša za življenje po ocenah v kategorijah kulture, zdravstva, izobraževanja, infrastrukture in zabave? Poiskali smo najprimernejša mesta za življenje na svetu, ki so glede na visoke ocene, ki jih dosegajo v prej omenjenih kategorijah, umeščene na prvih pet mest.

Na seznamu še vedno prevladujejo evropska in kanadska mesta, in sicer zaradi dejavnikov, kot sta stabilnost in dobra infrastruktura. Prebivalce teh mest podpirajo tudi dobro zdravstveno varstvo ter številne možnosti za kulturo in zabavo, navaja Forbes, ki je povzel raziskavo Economist Intelligence Unit (EIU), v kateri so ocenili 173 mest na svetu. EIU je oddelek za raziskave in analize skupine Economist.

Na šestem mestu je švicarsko mesto Ženeva s skupno oceno 95,9/100, sledi Frankfurt v Nemčiji z oceno 95,7. Osmo mesto je z oceno 95,4 zasedel Toronto v Kanadi, deveto s 95,3 Amsterdam na Nizozemskem in deseto mesto s skupno oceno 95,1 Osaka na Japonskem ter Melbourne v Avstraliji.Economist Intelligence Unit (EIU) je objavil svojo lestvico Global Liveability Index in nanjo uvrstil deset najboljših in deset najslabših krajev za življenje na svetu leta 2022.