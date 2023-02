TOP 5 najbolj iskanih rabljenih enoprostorcev

Oglasno sporočilo

Enoprostorci so še vedno zelo iskani! Okus kupcev se s časom spreminja in v zadnjem času so enoprostorci počasi začeli izginjati iz prodajnih salonov. Vseeno obstaja določen del kupcev, ki zna ceniti vse prednosti, ki jih prinaša ta zasnova vozila. Zmerne zunanje dimenzije, ogromno prostora v notranjosti, nekoliko višje sedenje, predvsem pa veliko udobja. Tega in seveda prostora v prtljažniku nikoli ne zmanjka. Družine z otroki to zelo dobro vedo.

In ker je teh vozil na trgu žal vedno manj, so tista, ki so še na voljo, toliko bolj "oblegana" rabljena vozila . Zato se splača pohiteti in si omisliti vozilo, ki je pregledano, strokovno ocenjeno, predstavljano z videoposnetkom, predvsem ne skriva nobenih napak. Če pa je na voljo še z ugodnimi pogoji financiranja, toliko bolje. Ne glede na splošen okus so prednosti enoprostorcev več kot očitne. Kaj torej na tem področju ponuja Porsche Inter Auto? Izbrali smo pet najbolj "vročih" karavanov, ki vsak po svoje prepričajo z udobjem in predvsem radodarnim prtljažnim prostorom. ( 1 )

1. Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG R-Line Plus

Volkswagen Touran velja za enega zadnjih "mohikacev" v tem segmentu in predstavlja ponudbo uporabnih vozil, s katerimi so zadovoljne cele generacije kupcev. V izvedbi 2.0 TDI BMT avt. R-Line Plus je na voljo z odličnim dizelskim motorjem z močjo 140 kilovatov (191 KM) in pri dolžini 4,53 metra nudi kar do 834 litrov prtljažnega prostora. Na voljo je v kombinaciji z ročnim menjalnikom in ima preverjeno zgodovino ter je bil redno vzdrževan. Ta pravi dimenzijski čudež je s sodobno opremo in tehniko ter s 100 tisoč prevoženimi kilometri na voljo res cenovno ugodno.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON),

500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG R-Line Plus VIDEO tehničnega stanja

2. Volkswagen Touran 1.6 TDI SCR R-Line Edition

Še en Volkswagen Touran v ponudbi je Volkswagen Touran 1.6 TDI SCR R-Line Edition. Ta je opremljen z nekaj manjšim 1,6-litrskim dizelskim motorjem s 85 kilovati (116 KM), kar povsem zadostuje tudi za daljše udobne poti in je temu primerno varčen. Ima dobrih 104 tisoč prevoženih kilometrov in je slovenskega porekla, torej ima preverjeno servisno knjižico in je v odličnem stanju. O tem govori tudi videopredstavitev vozila, zato se z vozilom lahko se kupec seznani, še preden ga vidi v živo. Ima izredno bogato serijsko in tudi dodatno opremo, med drugim na primer udobni keyless-go sistem zagona. Z ugodnim financiranjem je odličen družinski spremljevalec, ki kupce, ki iščejo zanesljiv in prostoren avtomobil, ne bo razočaral.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON),

500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

VW Touran 1.6 TDI SCR R-Line Edition VIDEO tehničnega stanja

3. Ford C-MAX 1.0 EcoBoost Trend - vrhunsko ohranjen

Tudi Ford C-MAX 1.0 EcoBoost Trend je nadvse zanimivo vozilo, kajti nudi veliko prostora in posebnost: drsna stranska vrata. S tem je dostop do zanje klopi še bolj enostaven. Pri 4,52 metra dolžine nudi 475 litrov prostora in je nadvse hvaležno družinsko prevozno sredstvo. Enolitrski bencinski motor z 92 kilovati (125 KM) nudi dovolj moči in je prijeten sopotnik tudi na dolgih poteh. V kombinaciji z ročnim menjalnikom tudi varčen, ima pa preverjeno zgodovino in je slovenskega porekla. Prevoženih 113 tisoč kilometrov ni nobena težava, saj je vozilo pregledano in redno servisirano, zato je z akcijskim financiranjem avtomobil, ki se ga splača pogledati.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON),

500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

Ford C-MAX 1.0 EcoBoost Trend VIDEO tehničnega stanja

4. SEAT Alhambra 2.0 TDI Eco Style 2019

SEAT Alhambra 2.0 TDI Eco Style je izredno zanimiv in nadvse prostoren avtomobil, ki združuje vse prednosti enoprostorca in se že spogleduje s še večjimi vozili. Je idealno družinsko prevozno sredstvo, ki ne pozna omejitev pri prevozu prtljage in ljudi. Poganja ga dvolitrski varčni dizelski motor z optimalnimi 100 kilovati (150 KM) in manj kot petimi litri porabe prepriča lahko vsakega dvomljivca. S 4,85 metra dolžine kupec dobi več kot prostoren avtomobil, ki zlahka nudi veliko prostora v potniški kabini, v prtljažniku pa je kar za 809 litrov prtljažnega prostora. Večje družinske počitnice ali prevoz nekaj več prtljage torej ni več nobena težava. Ima malo manj kot 190 tisoč prevoženih kilometrov in seveda potrjeno servisno knjižico. Tako velik avtomobil je na voljo za ugodno ceno, pri čemer je seveda tehnično pregledan in vreden zaupanja.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON),

500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

SEAT Alhambra 2.0 TDI Eco Style VIDEO tehničnega stanja

5. Opel Zafira 1.6 CDTI Edition Start Stop 2017

Opel Zafira 1.6 CDTI Edition Start Stop je še en enoprostorec, ki nudi odličen kompromis med zmogljivostmi, varčnostjo, prostornostjo in udobjem. V dolžino meri 4,67 metra in ima 710 litrov velik prtljažni prostor. Okreten in prostoren bo navdušil vse, ki iščejo na zunaj zmerno velik avtomobil z radodarnim prtljažnikom. Njegov 1,6-litrski dizelski motor je varčen in zmore 88 kilovatov (120 KM), kar je ravno prav za tako velik avtomobil, saj je zato tudi varčen z manj kot petimi litri goriva na 100 kilometrov. S 147 tisoč prevoženimi kilometri in potrjeno servisno knjižico je na voljo po ugodni ceni. Avtomobil, ki piha na dušo družinskim očetom.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON),

500 evrov popusta ob menjavi vozila staro za staro.

Opel Zafira 1.6 CDTI Edition Start Stop VIDEO predstavitev ohranjenosti

