To so najboljše pasme za mestno življenje

Življenje v mestu je lahko za ljubitelje psov poseben izziv. Omejen prostor, prometne ulice in hiter življenjski slog niso najboljši dejavniki in veliko pasem se v takšnem okolju ne počuti najbolje. Pri izbiri psa za urbano okolje moramo upoštevati njihove potrebe, velikost, temperament in potrebo po vadbi. Tako so nekatere pasme bolj primerne za bivanje v stanovanju kot druge.

Francoski buldog

Francoski buldog je eden od najbolj priljubljenih mestnih psov, saj je majhen, ljubeč in ne potrebuje veliko vadbe. Ti psi so zadovoljni z bivanjem v stanovanju in ne potrebujejo dvorišča. Zaradi zelo redkega lajanja so tudi odlični sosedje v stolpnicah. Kratek dnevni sprehod in malo igre v stanovanju zadostujeta, da ostanejo zdravi in srečni.

Kavalir kralja Karla

Kavalirji so mali očarljivci, ki so zelo prilagodljivi. Nadvse obožujejo človeško družbo in so kot taki odlična izbira za meščane, ki si želijo družabnega in ljubečega psa. Potrebujejo redno vadbo, vendar so zadovoljni z več krajšimi sprehodi ter veliko igre in ljubkovanja v stanovanju.

Mops

Mopsi so še ena odlična izbira. So majhni, prijazni in prilagodljivi. Mopsi uživajo v zmerni vadbi in so radi med ljudmi, vendar so nagnjeni k debelosti in pregrevanju, zato se morajo lastniki izogibati naporni vadbi v vročem vremenu in paziti na njihovo prehrano.

Bostonski terier

Bostonski terierji so majhni, pametni in jih ni težko šolati. Dobro se razumejo z ljudmi in niso pretirano glasni, kar je odlično za življenje v stanovanju. Prav tako ne potrebujejo ogromno vadbe, zadostujejo jim že krajši sprehodi.

Šicu

Mali, ljubeči šicuji so prijazni psički, ki se dobro razumejo z ljudmi in drugimi psi. Najraje imajo kratke sprehode in interaktivno igro. Imajo dolgo dlako, ki jo je treba redno negovati, a so zaradi sproščenega temperamenta odlična izbira za mestno življenje.

Jorkširski terier

Jorkširski terierji so majhni in imajo zanimiv značaj, s svojo živahnostjo pa lahko lastnikom popestrijo monotono življenje. Potrebujejo redno nego, vendar so zaradi hipoalergene dlake primerni tudi za ljudi z alergijami. Najraje poležavajo na kavču.

Čivava

Kot ena najmanjših pasem je čivava popolna za bivanje v stanovanju. Čivave so zveste in rade preživljajo čas z lastniki, zato jih ne smemo predolgo pustiti samih. Zgodnje usposabljanje je nujno, saj so drugače lahko precej glasne.

Mestno življenje je hitro in polno dejavnikov, ki jih ne moremo nadzirati. Prav zato je pomembno, da pri izbiri psa upoštevamo potrebo po vadbi in velikost. Večje pasme potrebujejo ogromno telesne aktivnosti, ki jim jo v takšnem okolju pogosto težko zagotovimo, zato moramo biti pri izbiri odgovorni, da se bo naš pes počutil dobro. Ne glede na to, za katero pasmo se odločimo, pa ne smemo pozabiti, da so sprehodi nujni za vse pse, prav tako socializacija in igra. Psu moramo biti zmožni nameniti dovolj svojega časa, da bo ostal srečen in zdrav.