Zakaj skrivnostne manske mačke nimajo repa?

Manska ali manx mačka je edinstvena pasma, ki jo prepoznamo po tem, da nima repa, kar je posledica naravne genetske mutacije. Manska mačka, ki izvira z majhnega otoka Man v Irskem morju med Veliko Britanijo in Irsko, ima dolgo zgodovino in je ena najstarejših poznanih pasem mačk. Priljubljena je zaradi svoje igrivosti, močnega lovskega nagona in ljubeče narave, ki navdušuje mačjeljubce po vsem svetu.

Preteklost je skrivnostna

Izvor manske mačke je zavit v tančico skrivnosti, vendar zgodovinski zapisi razkrivajo, da so bile prebivalke otoka Man že stoletja. Brezrepost se je verjetno razvila zaradi izoliranosti naravne populacije mačk na otoku, kar je vodilo do parjenja v sorodstvu, ki je okrepilo genetsko mutacijo. Nekatere zgodbe pripovedujejo, da je manska mačka izgubila rep, ker se je ta ujel med vrata Noetove barke, ko so se zapirala. Drugi trdijo tudi, da so te mačke križanci med mačko in zajcem in da prav zaradi tega nimajo repa, a biološko je to nemogoče.

To je pravi razlog, zakaj nimajo repa

V resnici je gen brezreposti dominantna mutacija, ki vpliva na razvoj hrbtenice. Mačke, ki podedujejo dve kopiji tega gena, običajno ne preživijo, tiste z eno kopijo tega gena pa imajo lahko štiri različne dolžine repa, od navadnega repa do popolne brezreposti. Manske mačke so kljub temu znane po svoji okretnosti in močnih zadnjih nogah, zaradi katerih imajo med tekom značilen zajčji skok.

Njihov kožuh je lahko različnih barv in vzorcev. Foto: Shutterstock

Manske mačke so srednje velike, lepo zaobljene in imajo mišičasto zgradbo telesa. Najbolj prepoznavna lastnost je seveda njihov rep. Imajo zaobljeno glavo, izrazita lica in velike oči. Dlaka je dvoslojna, lahko je kratka ali dolga. Dolgodlake manske mačke so prepoznane tudi kot samostojna pasma pod imenom cymric mačke. Kožuh je lahko različnih barv in vzorcev, vključno z enobarvnimi, dvobarvnimi in želvovinastimi.

Rade imajo družbo

Pasma je znana po svoji inteligenci, zvestobi in ljubeči naravi. Mnogi lastniki jih primerjajo s psi, saj so igrive in svojim lastnikom rade sledijo po hiši. So odlične lovke, zato so priljubljena izbira za prebivališča z veliko glodavci.

Kljub močnemu lovskemu nagonu so manske mačke zelo družabne. Dobro se razumejo z otroki, drugimi mačkami in celo psi, zato so odličen hišni ljubljenček. Zaradi igrive in energične narave obožujejo interaktivne igrače in igro prinašanja.

Zaradi močnih zadnjih nog imajo med tekom značilen zajčji skok. Foto: Shutterstock

Zdravstvene težave

Na splošno so zdrave, a so lahko nagnjene k težavam s hrbtenico, znanim kot manski sindrom, kar lahko povzroči težave pri hoji. Odgovorna vzreja pomaga zmanjšati tveganje za te težave.

Manska mačka je očarljiva, inteligentna in ljubeča pasma z edinstvenim videzom in bogato zgodovino. Znajde se v vlogi lovca in zvestega spremljevalca, zato je očarala že veliko ljudi po vsem svetu.

