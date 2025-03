Je to najstarejša še živeča mačka? Pred kratkim je dopolnila 30 let.

Leslie Greenhough, 70-letnik iz Manchestra v Veliki Britaniji, je prepričan, da je njegova želvovinasta mačka Millie najstarejša še živa mačka na svetu. Natančnega datuma njene skotitve sicer ne pozna, a pravi, da je imela mačka tri mesece, ko jo je njegova zdaj pokojna žena Paula leta 1995 posvojila.

Pred kratkim je tako Greenhough z Millie proslavil njen 30. rojstni dan in ji ob visokem jubileju privoščil torto. Kot je povedal za lokalne medije, se je z mačko prvič seznanil leta 2012, ko se je začel videvati s Paulo, s katero sta se poročila dve leti pozneje.

Foto: Profimedia

"Ko sem jo prvič videl, je bila zelo ljubezniva. Druge mačke v soseščini so jo ustrahovale, zato je sčasoma nehala zahajati ven. Je zelo previdna in sramežljiva. Mislim, da je prav to pripomoglo k njeni dolgoživosti," je dejal, kot dodatne skrivnosti dolgega življenja njegove mačke pa razkril "veliko priboljškov in razvajanja, prehranjevanje s škampi in lososom ter pitje ustekleničene vode."

"Rad bi jo spravil v Guinnessovo knjigo rekordov," je še dejal Greenhough, "a njene starosti ne morem dokazati. To bi lahko storila le moja pokojna žena, ki je žal umrla pred petimi leti."

Foto: Profimedia

Kot maček, ki je doživel najvišjo do zdaj zabeleženo starost, je v Guinnessovi knjigi zabeležen Creme Puff iz ameriške zvezne države Teksas, ki je poginil leta 2005 pri častitljivi starosti 38 let in treh dni.

