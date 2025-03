Srčni psi iz Škotske

Borderski terier je majhna, a vzdržljiva in energična pasma, znana po prijazni naravi in močnem lovskem nagonu. Prvotno je bila vzrejena v obmejni regiji med Anglijo in Škotsko, uporabljali pa so jo predvsem pri lovu na lisice in drugo malo divjad. Kljub svoji delovni dediščini pa so borderski terierji zaradi svojega ljubečega značaja postali priljubljeni kot hišni ljubljenčki.

Prihajajo s Škotskega višavja

Borderske terierje so v 18. stoletju vzgojili kmetje in pastirji na Škotskem višavju, saj so potrebovali pse, ki bi lahko tekli skupaj s konji in preganjali lisice iz brlogov. Tak pes je torej moral biti dovolj majhen, da se je lahko plazil po tesnih rovih, a hkrati dovolj močan in vzdržljiv, da se je lahko spopadel z grobim terenom. Sčasoma se je sloves psov te pasme kot zanesljivih delovnih psov razširil in leta 1920 je bila pasma v Združenem kraljestvu tudi uradno priznana.

Z drugimi psi se dobro razumejo, vendar so zaradi močnega lovskega nagona manj primerni za domove z majhnimi hišnimi ljubljenčki, kot so hrčki ali zajci. Foto: Shutterstock

So majhni, a vzdržljivi

To so majhni psi, ki tehtajo le od pet do sedem kilogramov. Njihovo telo je vzdržljivo, imajo ozek prsni koš, močne noge in sorazmerno dolgo telo. Glavna značilnost je dlaka, ki je groba in slamnata. Zagotavlja jim zaščito pred vremenskimi spremembami, saj je vodoodporna. Pasma pušča zelo malo dlake. Glava je ozka in podolgovata z izrazitimi temnimi očmi in majhnimi ušeski v obliki črke V, ki jim dajejo očarljiv in inteligenten videz.

Borderski terierji so ljubeči in prijazni. Na svojo družino se močno navežejo, še posebej dobri so z otroki. Kljub svoji majhnosti so pogumni, samozavestni in energični ter vedno pripravljeni na nove dogodivščine. Lahko so nekoliko trmasti, a na splošno radi ugajajo in jih je lahko trenirati. Z drugimi psi se dobro razumejo, vendar so zaradi močnega lovskega nagona manj primerni za domove z majhnimi hišnimi ljubljenčki, kot so hrčki ali zajci.

Na svojo družino se močno navežejo. Foto: Shutterstock

Pomembna je telesna aktivnost

Ker so bili prvotno vzgojeni za delovne pse, potrebujejo veliko fizične aktivnosti. Radi imajo dejavnosti, kot so tek, pohodništvo in interaktivne igre. Če jim ne omogočimo dovolj vadbe, se lahko dolgočasijo in razvijejo destruktivne vedenjske vzorce. Trening mora biti dosleden, saj se najbolje odzivajo na nagrade in pohvale. Prav tako je pomembna zgodnja socializacija, da odrastejo v pse z dobrimi manirami.

Zdravstvene težave

Na splošno gre za zdravo pasmo z življenjsko dobo od 12 do 15 let, vendar so nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam, vključno z displazijo kolkov, težavami s srcem in alergijami. Imajo visok prag bolečine, zato moramo biti pozorni na njihovo zdravstveno stanje, saj bodo sami redko pokazali nelagodje.

Radi imajo dejavnosti, kot so tek, pohodništvo in interaktivne igre. Foto: Shutterstock

Borderski terierji so čudovita pasma za aktivne ljudi, ki lahko poskrbijo za veliko gibanja in druženja. Ker so ljubeči in inteligentni, so zares prisrčni hišni ljubljenčki, priljubljeni po vsem svetu.

