Kje najdemo najbolj nenavadne državne meje? #video

Med deset najnenavadnejših mej spadajo še tista med Italijo in Švico v Alpah ter meja med Egiptom in Izraelom, ki je zaradi različne rabe zemljišč vidna tudi iz vesolja. Meja med Nepalom in Kitajsko je ena od najvišjih, saj leži v bližini vrha Mount Everesta, na meji med Španijo in Marokom je zaradi nezakonitih migrantov postavljena ograja. Meja med Severno in Južno Korejo pa leži sredi demilitariziranega območja in velja za eno od najbolj varovanih na svetu.

Nekateri seznami med najbolj nenavadne meje uvrščajo tudi mejo med Avstralijo in preostalim svetom, saj država meji na dva oceana, ima pa tudi več kot deset tisoč plaž. Zanimiva je tudi meja med Vatikanom in Italijo, ki jo označuje vhod na Trg svetega Petra.